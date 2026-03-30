30 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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30 Marzo 2026

Il Tre torna live a settembre 2026: due concerti a Milano e Roma

Due concerti a settembre per il ritorno live del rapper romano

Tour di Oriana Meo
Il Tre tour 2026 date concerti
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Il Tre torna live con due appuntamenti previsti a settembre 2026. Il rapper romano annuncia così il suo ritorno sul palco con una nuova serie di concerti, riportando dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico e del repertorio più recente. Le date, prodotte da Vivo Concerti, segnano un nuovo capitolo nel percorso live dell’artista.

Il Tre tour 2026: le date dei concerti

  • 2 settembre 2026 – Circolo Magnolia – Segrate (MI)
  • 6 settembre 2026 – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

Il nuovo tour di Il Tre

Dopo gli ultimi progetti discografici e una presenza sempre più consolidata nella scena urban italiana, Il Tre torna a esibirsi dal vivo con due date che lo riportano a contatto diretto con il pubblico. I concerti si inseriscono nel percorso più recente dell’artista, segnato dall’uscita dell’album Anima nera, pubblicato nel 2025.

Il disco, anticipato dai singoli Cani randagi e Paura di me, rappresenta il terzo capitolo della sua discografia dopo Ali (2021) e Invisibili (2023). All’interno del progetto trovano spazio undici tracce, tra cui Litorale, e collaborazioni come Prima di domani insieme a Fabrizio Moro.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour 2026 saranno disponibili online dalle ore 13:00 di martedì 31 marzo 2026 e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di domenica 5 aprile 2026.

I numeri di Il Tre

Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, ha costruito negli anni un percorso caratterizzato da risultati rilevanti: 6 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro e due album arrivati al primo posto della classifica FIMI/GfK. Tra i brani più rappresentativi del suo repertorio figurano Te lo prometto, certificato doppio Platino, e Fragili, presentato al Festival di Sanremo 2024. Con l’album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo e il successivo Invisibili, l’artista ha consolidato la propria presenza nella scena italiana, arrivando fino al progetto più recente Anima nera.

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