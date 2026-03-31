Clara smonta il “piccolo uomo”: testo e significato di “Primadonna”, il nuovo singolo

A poco più di un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Febbre, Clara è pronta ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale. Il nuovo singolo si intitola Primadonna e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 3 aprile.

Il brano, che fa seguito alle recenti uscite Scelte Stupide (con Fedez), Uragani e Codice Rosso (feat. Ketama126), era stato presentato a sorpresa in anteprima live sul palco del Battiti Live Spring, tenutosi a Ferrara a fine marzo e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Ora la canzone ha finalmente un titolo e una data di uscita ufficiale.

CLARA – PRIMADONNA, IL TESTO

Qui di seguito un estratto del testo di Primadonna, in attesa della release completa del brano:

Ma che stupida

Che ti parlo

Quando un po’ ti detesto

Ma ogni donna lo sa

Che non c’è uomo

Ma ci casca lo stesso

Sai che penso

Ragazzo che parli di sesso

Che guardi allo specchio te stesso

Non fingo di essere

Al centro di questo universo

Che io da questa sera

Divido le strade

Se incrocio il tuo nome

Potrei anche morire

Ma non più d’amore

Fai come vuoi

Puoi darmi pure della…

Sei proprio tu la prima

Donna stronza

E poi mi chiedo perché

Questo grande casino

Per un piccolo

Piccolo piccolo

Piccolo uomo

CLARA, PRIMADONNA: IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Primadonna non è solo un nuovo singolo, ma il manifesto di una fase inedita per Clara, caratterizzata da un’estetica rinnovata e da un’attitudine ironica e dissacrante. Il brano gioca a capovolgere i punti di vista e a mettere in discussione i tradizionali ruoli di genere, inserendosi perfettamente nell’attuale contesto di ridefinizione di sé e di girl empowerment.

Nel testo, Clara si afferma come una donna forte e lucida, capace di smontare gli stereotipi maschili con tagliente ironia (“Sei proprio tu la prima / Donna stronza”). Il brano mescola sapientemente potere e vulnerabilità, trasformando quella che potrebbe sembrare una delusione amorosa in una presa di coscienza: la chiusura netta verso un “piccolo uomo” diventa così il punto di partenza per ritrovare la propria centralità.