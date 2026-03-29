29 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
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29 Marzo 2026

Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima

I nostri voti a professori, giudici e tutti i cantanti in gara nella seconda puntata andata in onda sabato 28 marzo su Canale 5.

Amici di Lorenza Ferraro
Le pagelle dei cantanti della seconda puntata del Serale di Amici 2026 del 28 marzo
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Dopo il debutto della scorsa settimana con tripla eliminazione, il Serale di Amici 2026 entra sempre più nel vivo, con i cantanti e i ballerini rimasti in gara nuovamente di fronte alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Tra inediti, cover e duetti, c’è chi conferma il proprio potenziale e chi, invece, accusa la pressione di una competizione dove un solo errore potrebbe essere “fatale”.

Clicca in basso su “continua” per leggere le nostre pagelle della seconda puntata del Serale di Amici 2026 (qui i due eliminati).

Continua

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