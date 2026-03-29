Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima

Dopo il debutto della scorsa settimana con tripla eliminazione, il Serale di Amici 2026 entra sempre più nel vivo, con i cantanti e i ballerini rimasti in gara nuovamente di fronte alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.
Tra inediti, cover e duetti, c’è chi conferma il proprio potenziale e chi, invece, accusa la pressione di una competizione dove un solo errore potrebbe essere “fatale”.
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