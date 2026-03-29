29 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
29 Marzo 2026

Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo

Due nuove uscite ridisegnano gli equilibri tra le squadre. Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 28 marzo.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 2026
Condividi su:

La seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5, ha emesso altri due pesanti verdetti (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata intensa che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una doppia eliminazione che ha cambiato nuovamente gli equilibri tra le tre squadre in gara.

Sotto lo sguardo attento della giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i 14 allievi ancora in gara si sono infatti sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro ha dovuto abbandonare immediatamente il programma, mentre Valentina e Caterina si sono scontrate al ballottaggio finale.

A Francesco Cicchella il compito di stemperare la tensione. Ma non è tutto! Per questa seconda puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha infatti fortemente voluto anche due star internazionali, Zendaya e Robert Pattinson, attualmente in Italia per l’uscita – il 1° aprile – di The Drama – Un segreto è per sempre.

E ancora Belén Rodriguez e Luca Argentero, protagonisti di Password, e… i The Kolors, che hanno presentato il nuovo singolo Rolling Stones.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della seconda puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire i nomi degli eliminati!

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

La scaletta ufficiale della seconda puntata di Canzonissima 2026 1

Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Madame, Blanco ed Elisa, Cioffi e Noemi, Nicolò Filippucci e The Kolors tra i protagonisti della New Music Friday del 27 marzo 2026 2

New Music Friday 27 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con The Kolors, Blanco, Elisa, Madame, Willie Peyote e Tosca
Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO". Ok è il nuovo singolo 3

Madame, "OK": l'incapacità di dire di no e l'accondiscendenza che diventa una gabbia
Serale Amici 2026 anticipazioni 28 marzo 4

Serale Amici 2026, anticipazioni: doppia eliminazione nella seconda puntata con i The Kolors
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 6

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 7

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Laura Pausini sul palco del Navarra Arena di Pamplona durante il debutto dell'IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 8

Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour
Wax in una scena del video di "Favola a metà" mentre bacia un ragazzo 9

Wax e il bacio che fa discutere: siamo sicuri che questa sia la provocazione di cui abbiamo bisogno?
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.