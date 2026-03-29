Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo

La seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5, ha emesso altri due pesanti verdetti (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata intensa che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una doppia eliminazione che ha cambiato nuovamente gli equilibri tra le tre squadre in gara.

Sotto lo sguardo attento della giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i 14 allievi ancora in gara si sono infatti sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro ha dovuto abbandonare immediatamente il programma, mentre Valentina e Caterina si sono scontrate al ballottaggio finale.

A Francesco Cicchella il compito di stemperare la tensione. Ma non è tutto! Per questa seconda puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha infatti fortemente voluto anche due star internazionali, Zendaya e Robert Pattinson, attualmente in Italia per l’uscita – il 1° aprile – di The Drama – Un segreto è per sempre.

E ancora Belén Rodriguez e Luca Argentero, protagonisti di Password, e… i The Kolors, che hanno presentato il nuovo singolo Rolling Stones.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della seconda puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire i nomi degli eliminati!