26 Marzo 2026
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Lorenza Ferraro
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26 Marzo 2026

Serale Amici 2026, anticipazioni: doppia eliminazione nella seconda puntata con i The Kolors

In giuria Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan torna con "Password".

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026 anticipazioni 28 marzo
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Il Serale di Amici 2026 entra sempre nel vivo con la seconda puntata, in onda il 28 marzo, e una donna eliminazione che cambia nuovamente gli equilibri tra le squadre: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI 2026

Anche questa settimana i giudici del Serale saranno quattro: Gigi D’Alessio, AmadeusElena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Confermata anche la presenza di Alessandro Cattelan con il format, di origine americana, Password.

Le squadre del serale di Amici 2026

Dopo la tripla eliminazione della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 14, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

  • Team Zerbi-Celentano: Caterina (cantante), Elena (cantante), Plasma (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).
  • Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Simone (ballerino), Alex (ballerino).
  • Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Valentina (cantante), Kiara (ballerina), Alessio (ballerina).

Allievi seconda puntata Serale Amici 2026

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la seconda puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 28 marzo è registrata).

Continua

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