Clara, dopo l’uscita di “Scelte Stupide” arriva l’annuncio del Summer Tour 2025

Clara Summer Tour 2025: ecco tutte le date dei concerti in programma quest’estate.

Dopo l’uscita del suo primo EP, PRIMO, e di Scelte Stupide, il nuovo singolo in coppia con Fedez, Clara annuncia le prime date del Summer Tour 2025, che la vedrà esibirsi in tutta Italia a partire da sabato 10 maggio.

Qui di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour:

10 Maggio – MELILLI (SR), Terrazza degli Iblei

2 Giugno – FORMIA (LT), Piazza Mattei

14 Giugno – RIESE PIO X (TV), Parco delle Poesie – Avis Live Music

21 Giugno – CESENATICO (FC), Piazza Andrea Costa – La Notte Rosa

23 Giugno – CIVITELLA ROVETO (AQ), Piazza San Giovanni

17 Luglio – GIOIA TAURO (RC), Venti da Sud

19 Luglio – PRATOVECCHIO STIA (AR), Go Valley Festival

8 Agosto – TORTORETO LIDO (TE), Rotonda Carducci – Vivitortoreto

11 Agosto – CERENZIA (KR), Presilandia Summer Festival

12 Agosto – ROGGIANO GRAVINA (CS), Estate Roggianese

15 Agosto, SAUZE D’OULX (TO), Anima Festival

8 Settembre – SIDERNO (RC), Porto Salvo Festival

Ma non è tutto! A novembre Clara si esibirà infatti, per la prima volta nella sua giovane carriera, in due dei club che hanno fatto la storia della musica, ovvero l’Orion di Roma (28 novembre) e il Fabrique di Milano (30 novembre).

CLARA: DA SANREMO AL SUMMER TOUR 2025, PASSANDO PER “SCELTE STUPIDE” CON FEDEZ

Come abbiamo già accennato, l’annuncio del tour estivo arriva dopo l’uscita di Scelte Stupide (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Fedez e Clara, che – dopo la partecipazione di entrambi al Festival di Sanremo 2025, rispettivamente con Battito e Febbre – sono tornati in studio, per la prima volta insieme, con il desiderio di dar vita a un brano che possa accompagnarci per tutta l’estate.

Foto di copertina a cura di Antonio De Masi