Sanremo 2024, Clara annuncia un tour nei club e l’uscita del suo “Primo” album

Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi“, Clara annuncia l’uscita del suo album d’esordio, “Primo“, che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 16 febbraio.

“Mi sono sempre detta che ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui”.

Oltre a “Diamanti Grezzi“, “Primo” conterrà anche l’inedito “Ragazzi Fuori“, brano che Clara ha scritto e cantato per la colonna sonora della quarta stagione di “Mare Fuori“, disponibile dal 1° febbraio su RaiPlay.

CLARA, “PRIMO”: LA TRACKLIST

Ragazzi Fuori Diamanti Grezzi Cicatrice C’est La Vie Soldi Amore Aquiloni Sogni di Carta Storie di Rose Appassite Boulevard Origami all’Alba

CLARA, PRIMO INSTORE TOUR: LE DATE

16 Febbraio – BUSSOLENGO (VR), CC Porte dell’Adige

17 Febbraio – MILANO, Libreria Mondadori

18 Febbraio – REGGIO EMILIA, CC I Petali

20 Febbraio – TORINO, Libreria Mondadori (Piazza Castello)

21 Febbraio – RONCADELLE (BS), Elnos Shopping

22 Febbraio – TARANTO, CC Porte dello Jonio

23 Febbraio – NOLA (NA), CC Volcano Buono

24 Febbraio – ROMA, CC Tiburtino

2 Marzo – PALERMO, CC Poseidon

3 Marzo – CATANIA, Katanè

Sanremo 2024: Clara, “Diamanti Grezzi”

Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard” (qui la nostra videointervista), in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo Clara presenterà sul palco del Teatro Ariston l’inedito “Diamanti Grezzi”, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store a partire da mercoledì 7 febbraio (qui il presave).

Scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione, “Diamanti Grezzi” racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni.

Nel tempo ciascuno di noi colleziona infatti nuove esperienze di vita e relazioni che definiscono la propria identità e che, allo stesso tempo, la mettono in discussione, dando l’opportunità̀ di scoprire sempre nuove cose di sé, come “mille pezzi di una storia sola”.

Tuttavia, l’unico modo per vivere in libertà è abbandonare l’ansia costante di deludere le aspettative altrui e la ricerca stessa della perfezione, fare tesoro dei fallimenti ed essere fieri di essere solo dei diamanti grezzi, in perenne lavorazione.

Sanremo 2024: Ivana Spagna al fianco di Clara

Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2024, nella serata dedicata alle cover Clara ha scelto di interpretare – insieme a Ivana Spagna (artista interprete della versione originale italiana) e al coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita“, canzone del 1994 estratta dalla colonna sonora del film d’animazione vincitore del Premio Oscar “Il Re Leone“.

Clara Live 2024: le date del primo tour nei club