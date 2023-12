Videointervista a Clara: “Non siamo animali solitari, nessuno si salva da solo”

Scritto da Clara e Daniele Magro e prodotto da Giovanni Pallotti, “Boulevard” è il nuovo singolo di Clara, che martedì 19 dicembre – in occasione della finale di Sanremo Giovani 2023 – proverà a conquistare uno dei tre pass ancora disponibili per Sanremo 2024.

Il brano, il più musical-letterario tra quelli in gara secondo il Premio Lunezia (qui la motivazione), è un racconto molto personale: un omaggio che Clara ha voluto fare a chi l’ha cresciuta, rendendola la donna che è oggi.

Essere genitore non è infatti un ruolo semplice, ma spesso non ce ne si rende conto. Poi succede che, crescendo, si comprende che anche chi per una vita è stato un punto di riferimento non è infallibile, ma porta con sé le proprie fragilità, i propri dubbi e la propria umanità.

Ed ecco che il brano diventa anche una dedica a tutti coloro che hanno avuto la forza di chiedere aiuto, perché – come canta Clara – “nessuno si salva da solo”.

sanremo giovani 2023: “boulevard”, Videointervista a clara

“Boulevard” è dedicata a tua mamma. Ci parli un po’ del vostro rapporto?

Mia mamma è sempre stata un punto di riferimento e anche un grande esempio. A volte, vorrei avere anche solo la metà della sua forza. Per il resto, è un po’ come una migliore amica. Lei sa tutto di me. Ho avuto la fortuna di non essermi mai dovuta nascondere con lei. Mi sono sempre sentita a mio agio a parlarle di qualsiasi cosa. Non sono stata una figlia semplice, soprattutto durante l’adolescenza, ma lei è stata una mamma eccezionale.

A pochi giorni dalla finale di Sanremo Giovani 2023, cosa ti direbbe Crazy J (personaggio di “Mare Fuori” interpretato da Clara, nda)? Cosa avete in comune?

Crazy J mi direbbe: ‘Spacca tutto, non aver paura‘. Perché lei fa la sbruffona, ma in realtà è molto insicura. Da piccola ero una testa calda, un po’ come lei. E mi sono rivista nella sua paura di fidarsi dell’altro, oltre che nelle fragilità. E poi, abbiamo in comune la passione per la musica.

Clara annuncia il suo primo tour nei club

A pochi giorni di distanza dalla finale di Sanremo Giovani 2023, Clara ha annunciato il suo primo tour nei club, in partenza il 17 marzo 2024 da Padova.

Di seguito riportiamo tutte le date: