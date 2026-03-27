Briga, “Allegra”: il testo e il significato della canzone dedicata alla nascita di sua figlia

A pochi giorni dalla nascita della sua primogenita, Briga pubblica il suo brano più intimo e personale, una dedica piena d’amore e di speranza per la piccola Allegra. La canzone, che porta lo stesso nome della bambina, arriva dopo un percorso lungo e non sempre facile, un’attesa che l’artista e sua moglie, l’attrice Arianna Montefiori, hanno condiviso con forza e coraggio.
Il singolo, in uscita il 30 marzo per Ninho De Rua con distribuzione Ada/Warner Music Italy, è la fotografia di un sogno che diventa realtà, un viaggio emotivo che parte dalle difficoltà e culmina nella gioia incontenibile della genitorialità. Come raccontato dallo stesso artista, il brano precedente, “Sognatori“, era dedicato proprio alla forza di non arrendersi di fronte agli ostacoli, e “Allegra” ne è la naturale e felicissima conseguenza.
“Provo a raccontare senza retorica con intensità ed emozione la genitorialità nel suo lato più umano, imperfetto e reale, che regala a me ed a mia moglie Arianna un nuovo senso della vita”, ha dichiarato Briga, sottolineando come la canzone nasca da un’esperienza profondamente personale.
BRIGA, ALLEGRA: IL TESTO DEL BRANO
Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere
E la notte non riesci a dormire e ti domandi perché
Non bisogna aspettare il diluvio anche per piangere insieme
Le tue lacrime sono le mie
Perché tu sei come me
Ho urlato così tanto
A tutto l’universo
Perché in fondo credevo
Di averti ancora perso
E non sai quanto ho pianto
Quando me l’hai detto
Che ho ribaltato il mondo
E lei ti aveva dentro
Oh!
Ho scritto “ti amo” sopra un muro
Nei corridoi dell’ospedale
e prima che venissi al mondo
Già mi volevano arrestare
L’ho fatto solo per amore
Dottore dai mi lasci stare
Oggi non ci capisco niente
Perché mi sta scoppiando…
Oh!
In testa ho solo un flash di cose
Oh!
Un po’ come “La Vie En Rose”
Oh!
Allegra come una canzone
Oh!
Che ora ti canto sottovoce
Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto
E che la loro luce si proietti nel tuo sguardo
Ti porterò con me sulle mie spalle
Fin quando mi dirai che ormai sei grande
E vorrai correre con le tue gambe
Io che sono sempre stato libero
Mi auguro che tu possa sentirti come il vento
E spero che tu possa giudicare in base a un brivido
L’amore che ti dedico
Che è Grande come tutto l’universo
Ho urlato così tanto
A tutto l’universo
Perché in fondo credevo
Di averti ancora perso
E non sai quanto ho pianto
Quando lei me l’ha detto
Io ho ribaltato il mondo
E lei ti aveva dentro
Oh!
Ho scritto ti amo sopra un muro
Nei corridoi dell’ospedale
e prima che venissi al mondo
Già mi volevano arrestare
L’ho fatto solo per amore
Dottore dai mi lasci stare
Oggi non ci capisco niente
Perché mi sta scoppiando il cuore
In testa ho solo un flash di cose
Un po’ come “La Vie En Rose”
Allegra come una canzone
Che ora ti canto sottovoce
BRIGA, ALLEGRA: ANALISI E SIGNIFICATO
Con Allegra, Briga mette a nudo la sua anima di uomo e di padre, raccontando un percorso fatto di attesa, incertezza e, infine, di una felicità travolgente. La canzone è una lettera d’amore per sua figlia, ma anche una testimonianza per tutte le coppie che affrontano un cammino simile per diventare genitori. Il testo non nasconde le paure e i momenti di sconforto (“Ho urlato così tanto a tutto l’universo / perché in fondo credevo di averti ancora perso”), ma li trasforma nel preludio di una gioia ancora più grande.
La narrazione è diretta, quasi un flusso di coscienza che culmina nella notizia tanto attesa: “E non sai quanto ho pianto quando lei me l’ha detto / che ho ribaltato il mondo e lei ti aveva dentro”. È l’esplosione di un sogno che si realizza, un momento che dà un nuovo senso a tutto.
Interessante e volutamente ironica è la scena descritta nel ritornello, in cui l’artista, sopraffatto dall’emozione, immagina di scrivere “Ti amo” su un muro dell’ospedale, rischiando di essere arrestato. È un’immagine che fotografa in modo perfetto la dimensione istintiva e quasi irrazionale della felicità, un gesto d’amore puro che va oltre ogni regola.
UNA PROMESSA PER IL FUTURO
Il brano non è solo una celebrazione del presente, ma anche una promessa per il futuro. Briga si rivolge direttamente alla figlia, augurandole di sentirsi libera “come il vento” e di poter giudicare l’amore in base a un “brivido”. È il manifesto di un padre che, pur avendo sempre amato la propria libertà, ora trova un nuovo centro nel dedicarsi completamente a un’altra vita.
Musicalmente, Allegra è una ballad intensa ed emozionante, che accompagna le parole con un arrangiamento delicato e crescente, fino a un finale cantato sottovoce, come una ninna nanna moderna. Un brano che conferma la maturità artistica e personale di Briga, capace di trasformare la sua esperienza più intima in un messaggio universale di speranza e amore.