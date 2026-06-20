Il Mirano Summer Festival 2026 taglia il traguardo della ventesima edizione. Dal 26 giugno al 18 luglio, l’area degli Impianti Sportivi di Mirano (Venezia) ospita una delle rassegne estive più frequentate del Nordest, quest’anno con un cartellone che mette in fila Ernia, The Kolors, Emma, Francesco Renga, Elio e le Storie Tese, Cristina D’Avena e Giorgio Panariello.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Volare 4.0 con Radio Company, Radio Wow e Contatto Srl, festeggia i vent’anni con lo slogan “20 anni di Musica col Cuore” e apre i battenti venerdì 26 giugno con una serata inaugurale dedicata alla storia del festival. Un percorso nato nel 2006 da un gruppo di amici e diventato negli anni un appuntamento di richiamo nazionale, costruito attorno al lavoro di oltre 250 volontari e a una vocazione solidale che ha portato a devolvere oltre 250 mila euro a progetti per il territorio.

Mirano Summer Festival 2026: gli artisti del cartellone

Il programma di questa edizione alterna grandi nomi del pop e del rap italiano, tributi e serate di intrattenimento. Tra i concerti di punta c’è quello di Ernia, atteso il 30 giugno con le date estive del suo tour, seguito il 3 luglio da The Kolors, reduci dalle hit che hanno segnato le ultime estati, da Italodisco a Karma.

Il 10 luglio è il turno di Francesco Renga, mentre il 16 luglio sale sul palco Emma, che inserisce Mirano nel suo Live Tour 2026. Spazio anche alla comicità e al varietà con Elio e le Storie Tese (7 luglio), Cristina D’Avena con i Gem Boy (15 luglio) e Giorgio Panariello nella serata di chiusura del 18 luglio. Completano il calendario serate con band del territorio, tributi e appuntamenti come Symphonika on the Rock e il tributo al K-Pop.

Mirano Summer Festival 2026: date dei concerti, lineup e biglietti

Questo il programma completo della ventesima edizione:

26 giugno – Liveplay (serata inaugurale)

(serata inaugurale) 27 giugno – Radio Wow + DJ Matrix

28 giugno – Los Massadores

30 giugno – Ernia

1 luglio – Premio Calcio Veneto Live, a seguire 80 Festival con Tony Esposito e Adriano Pappalardo

con Tony Esposito e Adriano Pappalardo 2 luglio – OI&B

3 luglio – The Kolors

4 luglio – Dicono di Cesare

5 luglio – Jackson One

7 luglio – Elio e le Storie Tese

8 luglio – Diapasonband

9 luglio – Symphonika on the Rock

10 luglio – Francesco Renga

11 luglio – Ascolta

12 luglio – Carlo & Giorgio

14 luglio – K-POP Tribute

15 luglio – Cristina D’Avena feat. Gem Boy

feat. Gem Boy 16 luglio – Emma

17 luglio – Besame

18 luglio – Giorgio Panariello

L’ingresso all’Area Festival, con stand gastronomici e food truck, è di 2 euro con bottiglia d’acqua inclusa. Per i concerti dei grandi nomi nell’Arena Concerti è invece necessario il biglietto, disponibile su TicketOne e sul sito ufficiale della manifestazione. I cancelli aprono alle 19.30, gli spettacoli iniziano alle 21.30.

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Mirano Summer Festival: vent’anni di musica e solidarietà

Nato nel 2006, il Mirano Summer Festival si è costruito attorno a due elementi che lo distinguono: il volontariato e la solidarietà. Anche nel 2026 oltre 250 volontari dell’Associazione Volare 4.0 si occupano di accoglienza, logistica, sicurezza e area food, mentre proseguono le collaborazioni con la Fondazione Città della Speranza, impegnata nella ricerca pediatrica, e con Avis Mirano.

“Vent’anni non rappresentano un punto di arrivo ma un nuovo inizio”, spiega Paolo Favaretto, fondatore del festival e presidente dell’Associazione Volare 4.0. “Quando abbiamo iniziato eravamo un gruppo di amici con tanta passione e pochi mezzi. Oggi siamo diventati una realtà riconosciuta a livello nazionale, ma lo spirito è rimasto lo stesso: fare musica, creare comunità e generare valore per il territorio”.