Torna Agerola Sui Sentieri degli Dei, il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, che nel 2026 taglia il traguardo della XV edizione. Dal 13 luglio al 12 settembre, ad Agerola (Napoli), oltre sessanta eventi tra musica, teatro e parole animano tre palchi naturali affacciati sul mare. Il tema di quest’anno, “Che Bellezza!!!”, è un concept ideato da Paolo Logli. In cartellone, tra gli altri, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Diodato, Simone Cristicchi, Gio Evan e gli Almamegretta.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Produzione Palco Reale. Gli spettacoli si tengono nei tre luoghi simbolo della rassegna: il Parco Colonia Montana, il Belvedere Punta Corona e l’Anfiteatro in via Carbonara. Media partner ufficiale dell’edizione è Rai Isoradio, che segue il Festival con collegamenti quotidiani dal backstage attraverso il programma Isoradio on Stage, condotto da Gianmaurizio Foderaro.

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026: la line-up e il programma completo

Lunedì 13 luglio 2026, Belvedere Corona

Rino Gaetano Band in concerto

Martedì 14 luglio 2026, Belvedere Corona

Alberto Fortis, piano solo recital. Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 15 luglio 2026, Anfiteatro

Presentazione del romanzo “Concerto per Opossum” di Paolo Logli (Bolis Edizioni). L’autore dialoga con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso

Giovedì 16 luglio 2026, Parco Colonia Montana

Premio Agerola alla Carriera: Carmen Consoli in concerto

Lunedì 20 luglio 2026, Belvedere Corona

Claudia Campagnola in “Flora e li mariti sua” di Toni Fornari. Introduce Paolo Logli

Martedì 21 luglio 2026, Belvedere Corona

Premio Roberto Bracco: Violante Placido in “Note e racconti in libertà” con Paolo Logli

Mercoledì 22 luglio 2026, Parco Colonia Montana

Premio Salvatore Saetta: Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, per la prima volta ad Agerola

Giovedì 23 luglio 2026, Parco Colonia Montana

Gio Evan, Extra Terreste Tour

Lunedì 27 luglio 2026, Belvedere Corona

Massimo Di Cataldo in “Uno come me”. Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 28 luglio 2026, Parco Colonia Montana

Almamegretta, Tour 2026 in concerto

Mercoledì 5 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Niccolò Fabi in concerto, Estate 2026

Venerdì 7 agosto 2026, Belvedere Corona

Michele Riondino & Revolving Bridge in concerto

Domenica 9 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Briga, Mirkoeilcane. Premio HHT Italia a Fabrizio Moro, “Da Pensa a Non ho paura di niente, 25 anni di musica e parole”, con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 11 agosto 2026, Belvedere Corona

Presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli (IOD Edizioni). Mirkoeilcane in concerto, musica e parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 12 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Caterina Croppelli. Premio Francesco Cilea a Francesca Michielin in concerto, Strega comanda Summer Tour

Giovedì 13 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Premio Salvatore Di Giacomo: Simone Cristicchi in “A-Live”

Venerdì 14 agosto 2026, Località Crocifisso, Paipo

Ore 19:00 partenza con guida per il circuito Tre Calli: “Quelli che aspettano, tra canti e musica”, riti dionisiaci e danza delle baccanti

Venerdì 15 agosto 2026, Monte Tre Calli

Ore 5:00, l’Alba Magica: Amara in trio live, “La certezza di essere vivi”

Lunedì 17 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Angelica Bove, Maria Antonietta & Colombre, “Tracce di bellezza tra cielo e mare con la nuova generazione d’autore”

Martedì 18 agosto 2026, Belvedere Corona

Mirodimare band, Roccuzzo con Giovanni Segreti Bruno live, “La magia del pop d’autore in un mare dipinto di blues”

Mercoledì 19 agosto 2026, Parco Colonia Montana

Roberto Colella. Premio Speciale Festival Agerola a Diodato, musica e parole con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 20 agosto 2026, Chiesa Madonna di Loreto

“Bach, Chopin, Debussy, Grieg, Adora, magia al piano”, concerto per piano e parole con Sue Song e Gianluigi Montagnaro

Venerdì 21 agosto 2026, Anfiteatro

“Elena” di Euripide con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo, Alessandro D’Ambrosi e con Anna Lisa Amodio, Chiara Barbagallo, Emilio Lumastro, Alessandro Parise. Regia di Nicasio Anzelmo

Giovedì 27 agosto 2026, Anfiteatro

Erri De Luca in “Parole da difendere”

Domenica 6 settembre 2026, Villa Coppola

Ore 18:30, il Collettivo Scrittori Campani di Crime “Piazza Veraldi” presenta il saggio “Storia del giallo a Napoli” di Ciro Sabatino (Edizioni Homo Scrivens). Modera Pino Imperatore

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Agerola Sui Sentieri degli Dei: le location e le info pratiche

Il Festival si sviluppa su tre spazi all’aperto ad Agerola, in provincia di Napoli. Il Parco Colonia Montana, in via Salvatore di Giacomo, ospita i concerti principali; il Belvedere Punta Corona accoglie i recital e gli spettacoli di parola; l’Anfiteatro in via Carbonara è la nuova cornice dedicata al teatro classico. Gli spettacoli iniziano alle 21:00, con l’eccezione dell’Alba Magica sul Monte Tre Calli, in programma alle 5:00 del mattino, e degli appuntamenti letterari pomeridiani.

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026: i biglietti

I biglietti per gli spettacoli del Festival sono in vendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati. Per i concerti inseriti in tour più ampi, come quello di Francesca Michielin (Strega comanda Summer Tour) e di Gio Evan (Extra Terreste Tour), la vendita segue i canali ufficiali delle rispettive produzioni. Per il programma dettagliato e la disponibilità dei singoli eventi si rimanda al sito ufficiale della manifestazione.

Agerola Sui Sentieri degli Dei: quindici edizioni di Festival

Nato per raccontare il territorio dell’Alta Costiera Amalfitana attraverso l’arte, il Festival è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate italiana. Il traguardo delle quindici edizioni arriva con due mesi di programmazione, oltre sessanta eventi e centinaia di artisti sui palchi affacciati sul mare. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Agerola, dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, insieme a partner come Palazzo Acampora e il Campus Principe di Napoli.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

Agerola Sui Sentieri degli Dei è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.