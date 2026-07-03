Il Moonland Music Art Performance Festival arriva all’ottava edizione e torna a Sarzana, in Piazza Matteotti, dal 21 al 27 luglio 2026. Una nuova edizione che alterna grandi nomi del cantautorato italiano e serate a ingresso libero, con protagonisti Daniele Silvestri, Marina Rei e Alfa, oltre alla tradizionale Notte Bianca di apertura.

Moonland 2026: il programma completo

Quattro serate distribuite su una settimana, tra date a pagamento e appuntamenti gratuiti. Ecco il calendario.

Data Artista Ingresso 21 luglio Notte Bianca, 2000 Forever Libero 23 luglio Daniele Silvestri + Alessio Alì Biglietti in prevendita 24 luglio Marina Rei + Maurizio Pirovano Libero 27 luglio Alfa Biglietti in prevendita

La Notte Bianca e 2000 Forever aprono il festival

Ad aprire l’edizione 2026, martedì 21 luglio, è la Notte Bianca, in concomitanza con i festeggiamenti ufficiali per l’anniversario di fondazione della città. Sul palco di Piazza Matteotti va in scena il party format 2000 Forever, dedicato alla musica degli anni 2000, tra musica, danza, video e interazione con il pubblico. Ingresso libero dalle 21.00. Per l’occasione musei, gallerie, teatri, negozi e spazi pubblici della città restano aperti fino a tardi.

Daniele Silvestri porta a Sarzana il Canzoni da Sdraio Tour

Il primo grande protagonista di Moonland è Daniele Silvestri, che giovedì 23 luglio porta in Piazza Matteotti il suo show acustico Canzoni da Sdraio Tour 2026. Il titolo è anche quello di un nuovo progetto discografico in arrivo, anticipato dal singolo Sana e robusta costituzione, già disponibile in digitale.

Sul palco Silvestri si divide tra pianoforte e chitarre, guidando un trio completato da Davide Savarese alla batteria e alle percussioni e Marco Santoro, capace di passare dal fagotto alla tromba. Un tour intimo, con arrangiamenti che giocano sulla contaminazione e sulla libertà espressiva. Ad aprire la serata il cantautore calabrese Alessio Alì, reduce dall’album d’esordio Fare piani perché si dovrebbe.

Marina Rei, trent’anni di musica in una serata gratuita

Venerdì 24 luglio sale sul palco la cantautrice romana Marina Rei. Dai successi storici come Al di là di questi anni e Primavera fino al nuovo album Niente amore, Marina Rei porta a Sarzana trent’anni di carriera e la sua attitudine da performer, come cantante e come batterista, un caso quasi unico nella musica italiana.

Nata Marina Restuccia in una famiglia di musicisti, debutta negli anni ’90 e si afferma a Sanremo 1996 con Al di là di questi anni, vincendo il Premio della Critica. Seguono album come Donna, Anime Belle e Inaspettatamente. Nel 2025 pubblica Niente amore, anticipato dai singoli Domenica dicembre e Noi che sappiamo perdonarci. Apre il concerto Maurizio Pirovano, cantautore che unisce il rock americano alla tradizione cantautorale italiana, qui in versione acustica, con il suo settimo album Fiori dal deserto. Inizio spettacoli alle 20.30, ingresso libero.

Alfa chiude Moonland 2026

Lunedì 27 luglio a chiudere la manifestazione è il concerto di Alfa. Il cantautore genovese arriva in Piazza Matteotti per una data del suo Tour 2026, dopo un biennio che lo ha consacrato tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito e un tour nei palazzetti sold out, immortalato nell’ultimo album Allo stesso BPM! (Live nei Palazzetti).

Sul palco i suoi brani più noti, da bellissimissima <3 a Cin Cin, da Vai! a Sul più bello, fino all’ultimo successo A me mi piace cantato insieme a Manu Chao. L’evento è in collaborazione con LEG Live Emotion Group.

Moonland, uno degli eventi liguri più attesi dell’estate

Il Moonland è organizzato da Bluesin insieme al Comune di Sarzana ed è considerato uno degli eventi liguri di maggior richiamo dell’estate. Nato nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Comunale attraverso una Call for Ideas, negli anni ha portato a Sarzana grandi nomi della musica nazionale e internazionale come Ben Harper, Manu Chao, PFM, Vinicio Capossela, Negrita, Niccolò Fabi, Venerus, Fabri Fibra e Irama.

[BANNER TICKETONE: inserire solo dopo verifica disponibilità biglietti per le date Silvestri 23/7 e Alfa 27/7]