L’Under Fest arriva alla dodicesima edizione e conferma la sua identità di festival hip hop a ingresso gratuito. Dal 22 al 24 luglio 2026 il Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna ospita tre serate sulla spiaggia con la direzione artistica del rapper Moder. Sul palco Danno, Rancore e il rapper statunitense Brother Ali, insieme a cypher, talk e alla battle di freestyle Under Battle.

Under Fest 2026 · Marina di Ravenna Data Line-up Ingresso 22 lug 2026 Danno & DJ Craim

Toni Zeno Gratuito 23 lug 2026 Rancore

Moder Gratuito 24 lug 2026 Brother Ali

Under Battle Gratuito

Under Fest 2026: line-up e programma delle tre serate

Il festival si apre mercoledì 22 luglio con un pilastro del rap italiano come Danno, accompagnato da DJ Craim, produttore del suo primo album solista Aka Danno (2026). Prima del live i due partecipano a un talk con il giornalista Damir Ivic e il content creator Camicia Variopinta. Ad aprire la serata è il rapper siciliano Toni Zeno, reduce dall’album Truvatura.

Mercoledì 22 luglio 2026

Toni Zeno, Danno & DJ Craim

La seconda serata, giovedì 23 luglio, ha come protagonista Rancore, tra i nomi che il rap italiano ha portato ben oltre il proprio pubblico, fresco della pubblicazione dell’album Tarek da colorare. Prima di lui sale sul palco Moder, direttore artistico del festival, per la prima volta in un live solista dopo Poco dopo mezzanotte (2025). Rancore, tra l’altro, è stato di recente ospite di SPOT – Il Podcast, dove ha raccontato il nuovo album e il suo rapporto con la discografia.

Giovedì 23 luglio 2026

Moder, Rancore

La terza e ultima giornata, venerdì 24 luglio, porta a Marina di Ravenna il rapper statunitense Brother Ali, autore di album acclamati per etichette di culto come Rhymesayers e Mello Music Group. Classe 1977, originario del Wisconsin, è noto per i testi consapevoli e l’impegno per la giustizia sociale. Nella stessa serata torna l’Under Battle, la gara di freestyle che quest’anno ha come teste di serie Higher, Sacco, Gabs e Keies, con in giuria Dank, John Durrell e ThePurista.

Venerdì 24 luglio 2026

Brother Ali, Under Battle

Le prime due serate si aprono con il cypher, uno dei tratti distintivi del festival: un momento che riunisce sul palco rapper di diverse generazioni e stili. Quest’anno si passano il microfono Pierin, Kiki, Trais, Michael Sorriso & Roy Zen, Brattini, Tibe e Trama, con DJ Dima ai piatti in entrambe le serate. La giornata di venerdì si completa con la Graffiti Live Jam, il 3 Point Contest e le selezioni della battle di freestyle.

Under Fest 2026: dove si tiene e come funziona l’ingresso

L’Under Fest 2026 si tiene al Bagno Peter Pan, in Viale delle Nazioni 260, a Marina di Ravenna. Tutti gli appuntamenti in programma nelle tre giornate sono a ingresso gratuito. Il festival è realizzato con il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna.

Under Fest 2026: le parole di Moder

A raccontare lo spirito dell’edizione è il direttore artistico Moder:

“Questa dodicesima edizione di Under Fest vuole rimettere al centro la ricchezza stilistica che fiorisce nella scena rap di oggi. Se ci guardiamo intorno, il rap è ovunque, sono anni incredibili, in bilico tra effetto nostalgia e l’ossessione del nuovo. Anni con risultati impensabili: stadi, dischi di diamante, tour sold out. Eppure, sembra non esserci spazio per festival dedicati al rap dove si possano sperimentare formule nuove. Noi di Under sentiamo la responsabilità di fare una fotografia di quello che sta succedendo. Nelle tre serate ho cercato di rappresentare più anime: nella prima il rap più hardcore, nella seconda il rap di scrittura, nella terza l’hip hop come cultura in varie sue forme”.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

L’Under Fest è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.