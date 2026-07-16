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Ferrara Sotto le Stelle 2026 compie trent’anni: la line-up completa e le date

Sei serate dal 22 al 30 luglio tra Ferrara e Argenta, da Kings of Convenience a Marlene Kuntz.

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Ferrara Sotto le Stelle 2026, la locandina della trentesima edizione
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Ferrara Sotto le Stelle compie trent’anni. La rassegna emiliana, la piu’ longeva dell’Emilia-Romagna, torna dal 22 al 30 luglio 2026 con sei serate divise tra il Cortile del Castello Estense di Ferrara e la Delizia Estense di Benvignante ad Argenta. In line-up Kings of Convenience, The Notwist, Marlene Kuntz, Ministri, Emma Nolde e Les Negresses Vertes, dopo le anteprime di Tom Smith e Tortoise.

La trentesima edizione e’ dedicata alla memoria di Mirco Biavati, scomparso a fine 2025, parte attiva del festival fin dalla prima edizione.

Ferrara Sotto le Stelle 2026: le date e la line-up

 

Ferrara Sotto le Stelle · XXX edizione
Data Line-up Biglietti
22 lug 2026
Ferrara		 Ministri
opening Lostatobrado		 Biglietti
23 lug 2026
Ferrara		 The Notwist
opening Banadisa		 Biglietti
25 lug 2026
Ferrara		 Emma Nolde
opening Marta		 Biglietti
28 lug 2026
Argenta (FE)		 Kings of Convenience Biglietti
29 lug 2026
Argenta (FE)		 Marlene Kuntz
Il Vile, trent’anni		 Biglietti
30 lug 2026
Argenta (FE)		 Les Negresses Vertes Biglietti
Le prime tre serate si tengono a Ferrara, le ultime tre ad Argenta. Biglietti disponibili dai link della tabella.

 

Il programma serata per serata

La trentesima edizione si apre mercoledi’ 22 luglio nel Cortile del Castello Estense con i Ministri, che portano dal vivo l’ultimo album Aurora Popolare. In apertura Lostatobrado, collettivo bolognese di elettronica sperimentale, con il nuovo disco Ahime’.

Giovedi’ 23 luglio tocca ai The Notwist. Il gruppo tedesco presenta News from Planet Zombie, primo album a cinque anni dal precedente. Ad aprire la serata Banadisa, alias di Diego Franchini, con Inumana Canicola Padana.

Sabato 25 luglio sale sul palco Emma Nolde, fresca di Targa Tenco come Miglior Canzone Singola per Quello che deve essere sara’. Ad anticiparla la giovane artista ferrarese Marta.

Il festival si sposta poi nel prato della Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, seconda venue della rassegna. Martedi’ 28 luglio arrivano i Kings of Convenience, tra i nomi piu’ amati dell’indie pop europeo: il duo norvegese di Erlend Oye ed Eirik Glambek Bo si presenta accompagnato da un trio d’archi.

Mercoledi’ 29 luglio i Marlene Kuntz celebrano i trent’anni di Il Vile, disco simbolo del rock alternativo italiano. Il festival si chiude giovedi’ 30 luglio con i Les Negresses Vertes, band della world music francese nata nella Parigi operaia degli anni Ottanta.

Ferrara Sotto le Stelle: trent’anni di storia

Nelle precedenti ventinove edizioni Ferrara Sotto le Stelle ha ospitato nomi come Bob Dylan, Lou Reed, Radiohead, PJ Harvey, Kraftwerk, Sonic Youth, Bon Iver, The National e The Smile, accanto al meglio della scena italiana da Franco Battiato a Vinicio Capossela, da IOSONOUNCANE a Daniela Pes.

La rassegna e’ organizzata da Arci Ferrara con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara e dei Comuni di Ferrara e Argenta. Media partner Rumore e Noisy Road.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

Ferrara Sotto le Stelle e’ uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.

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