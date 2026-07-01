Il Music in Village 2026 torna al Parco IV Novembre di Pordenone dal 26 al 30 agosto, con tutte le serate a ingresso gratuito. La rassegna friulana, con oltre trent’anni di storia alle spalle, mette in fila una line up che intreccia reggae, rock italiano e synthpop anni ’80, chiudendo con una giornata interamente dedicata ai giovani artisti della regione.

L’edizione 2026 vede sul palco Alborosie & The Shengen Clan, i Casino Royale, i Marlene Kuntz e i Blancmange, oltre alla serata Young Corner riservata alle nuove proposte del Friuli Venezia Giulia.

Music in Village 2026: la line up giorno per giorno

Cinque serate, cinque anime musicali diverse. Ecco il programma completo.

Data Artista Extra 26 agosto Alborosie & The Shengen Clan Pre e aftershow: The Monsters of Reggae (Steve Giant, Papalika, Gusma-T) 27 agosto Casino Royale Trent’anni di Sempre più vicini 28 agosto Marlene Kuntz Trent’anni de Il Vile, dj set Putano Hoffmann 29 agosto Blancmange Unica data italiana, dj set DianDa Distress 30 agosto Young Corner Laguna Bollente, Còlgate, Power Nap, Rental0012, Jack Legante, The Starbust

Alborosie, Casino Royale e Marlene Kuntz: le tre serate cardine

Ad aprire la rassegna, il 26 agosto, è Alborosie, artista mosso da una passione trentennale per il reggae, con collaborazioni che vanno da Elisa a Fabri Fibra, da Caparezza a Giuliano Sangiorgi. Insieme ai The Shengen Clan porta sul palco la vera essenza del roots.

Il 27 agosto arrivano i Casino Royale, che celebrano i trent’anni dall’uscita di Sempre più vicini e del tour che portò alla registrazione del live 1996 ADESSO!. Il giorno dopo, il 28 agosto, tocca ai Marlene Kuntz, anche loro per festeggiare i trent’anni di un disco iconico, Il Vile, facendo rivivere la forza e la poesia di un album che ha segnato un’intera generazione.

Blancmange: unica data italiana per il synthpop anni ’80

Il Music in Village è da sempre affezionato alla musica degli anni ’80, e dopo aver ospitato in passato nomi come Echo & The Bunnymen, Heaven 17, Midge Ure e Peter Hook, quest’anno porta sul palco, il 29 agosto e in unica data italiana, i Blancmange, una delle sintesi più riconoscibili del synthpop di quel decennio.

Young Corner: lo spazio ai giovani del Friuli Venezia Giulia

In un’epoca in cui gli spazi per la musica dal vivo originale sono sempre meno, domenica 30 agosto la serata Young Corner lascia il palco alle giovani generazioni di musicisti della regione. Uno spazio voluto dall’Associazione Culturale Complotto Adriatico per colmare un vuoto di luoghi di aggregazione musicale in cui far suonare i nuovi autori e compositori di musica originale. Sul palco Laguna Bollente, Còlgate, Power Nap, Rental0012, Jack Legante e The Starbust.

Il Finger Food Festival e la storia della rassegna

Il Music in Village ospiterà al suo interno il Finger Food Festival, evento itinerante dedicato allo street food regionale e internazionale, accompagnato da birre artigianali e concerti dal vivo. Nato a Bologna, il festival si sposta regolarmente nelle piazze d’Italia.

Realtà con oltre tre decenni di storia, il Music in Village nasce negli anni ’90 e si è radicato nella programmazione musicale del Friuli Venezia Giulia con una proposta capace di rappresentare a tutto tondo la scena italiana senza mai dimenticare quella internazionale. Negli anni sono passati dal suo palco artisti come Television, Einstürzende Neubauten, Paul Weller, Peter Hook, Echo & The Bunnymen, Horace Andy, The Congos e Midge Ure. Un evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Complotto.