Torna Electronic BBQ Festival 2026, l’evento gratuito che unisce musica elettronica, food e sport nel cuore dell’Emilia-Romagna. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Parco dei Popoli di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ospita la quarta edizione del festival ideato da Benny Benassi insieme a Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia. Dopo il successo del 2025, la manifestazione si presenta come la più grande di sempre.

Nel cast, guidato dallo stesso Benny Benassi, anche Tiga, Felix Da Housecat, Parisi, Camoufly, Sam Ruffillo, Picchio Rosso, Marabù ed Euro Nettuno, realtà sempre più riconoscibile anche grazie alla visibilità ottenuta con l’m2o Morning Club.

Electronic BBQ Festival 2026: la line up

La direzione artistica è affidata a Benny Benassi, che ha costruito un cartellone capace di mettere insieme protagonisti della scena elettronica internazionale, talenti emergenti e progetti in crescita. Un intreccio di nomi che tiene insieme la dimensione locale e lo sguardo verso i grandi festival internazionali, senza perdere l’identità gratuita e inclusiva che caratterizza l’evento fin dalla nascita.

Curiosamente, tra gli ospiti c’è anche Felix Da Housecat, leggenda della house di Chicago che compare pure nel nuovo album di Benassi, nel brano Chicago Baby.

Un festival gratuito tra musica, food e sport

Electronic BBQ continua a crescere mantenendo intatta la propria identità: un appuntamento gratuito e aperto a tutte le generazioni, nato da un legame forte con il territorio. La scorsa edizione ha portato al Parco dei Popoli oltre 28.000 presenze, confermando l’evento tra gli appuntamenti estivi più partecipati d’Italia.

Ad accogliere il pubblico è ancora una volta il Parco dei Popoli, uno dei più grandi parchi urbani dell’Emilia-Romagna, immerso tra il fiume Secchia, il centro storico e le colline.

Accanto alla musica, il food è uno degli elementi distintivi: i food truck selezionati tra i migliori d’Italia affiancano lo street food emiliano curato dai volontari del territorio. Grande spazio anche allo sport, con campi e attività dedicate a basket, beach volley e padel. Tra le novità del 2026 c’è l’introduzione di un torneo ufficiale di basket.

Il weekend di Castellarano si aprirà venerdì 24 luglio con “La Notte delle Discoteche”, appuntamento distinto da Electronic BBQ Festival e raccontato con una comunicazione dedicata.

Chi è Benny Benassi

Benny Benassi, nome d’arte di Marco Benassi, è tra i dj e producer italiani più riconosciuti a livello internazionale. Nel corso della carriera ha portato la musica elettronica italiana sui palchi di tutto il mondo, collaborando con artisti di primo piano e ottenendo importanti riconoscimenti.

Tra i momenti più significativi del suo percorso figura il Grammy Award vinto nel 2008 come Best Remixed Recording per il remix di Bring the Noise dei Public Enemy. Nel 2026 è uscito per Ultra Records il suo nuovo album Feel The Bass, caratterizzato da sonorità club e collaborazioni internazionali.

Electronic BBQ Festival 2026: data e informazioni

Data Evento Location 25-26 luglio 2026 Electronic BBQ Festival 2026 Parco dei Popoli – Castellarano (RE)

L’ingresso al festival è gratuito.