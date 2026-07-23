Il Rockn’Beer and Music debutta venerdì 24 luglio 2026 in Sardegna: lo storico format isolano si rinnova e diventa itinerante, con un calendario che tocca Cagliari e Alghero fino al 21 agosto. In line up Elio e le Storie Tese, Cristiano De André, Luca Carboni, Blanco, Marco Masini, Capo Plaza e Fulminacci, con altri nomi da annunciare. I biglietti per tutte le date sono già disponibili.

Qui sotto il calendario completo con i biglietti per ogni serata:

Rockn’Beer and Music · 2026 Data Line-up Biglietti 24 lug 2026 Elio e le Storie Tese

Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna Biglietti 26 lug 2026 Cristiano De André

Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna Biglietti 5 ago 2026 Luca Carboni

Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia Biglietti 6 ago 2026 Blanco

Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia Biglietti 7 ago 2026 K-Pop Music is Coming

Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna Biglietti 19 ago 2026 Marco Masini

Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia Biglietti 20 ago 2026 Capo Plaza

Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia Biglietti 21 ago 2026 Fulminacci

Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Rockn’Beer and Music 2026: line-up e date

Venerdì 24 luglio 2026 – Cagliari

Elio e le Storie Tese

Domenica 26 luglio 2026 – Cagliari

Cristiano De André con il best of tour dedicato al repertorio di Fabrizio De André

Mercoledì 5 agosto 2026 – Alghero

Luca Carboni

Giovedì 6 agosto 2026 – Alghero

Blanco

Venerdì 7 agosto 2026 – Cagliari

K-Pop Music is Coming, lo show dedicato al fenomeno globale del K-pop

Mercoledì 19 agosto 2026 – Alghero

Marco Masini

Giovedì 20 agosto 2026 – Alghero

Capo Plaza

Venerdì 21 agosto 2026 – Alghero

Fulminacci

La line up è ancora parziale: altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane.

Un format storico che diventa itinerante

Il nuovo concept amplia l’identità del Rockn’Beer, storico appuntamento sardo, mantenendone lo spirito originale e aggiungendo la dimensione itinerante: la manifestazione parte da Cagliari, con le due serate alla MusiCA Arena della Fiera, e prosegue ad Alghero all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, con l’obiettivo di costruire una rete di eventi in tutta l’isola tra concerti, intrattenimento e cibo.

Il programma è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e rientra nel Cartellone regionale dei grandi eventi in forma di festival e rassegne, pensato per promuovere l’isola come destinazione turistica anche attraverso la musica dal vivo.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

Il Rockn’Beer and Music è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.