Il Rockn’Beer and Music debutta venerdì 24 luglio 2026 in Sardegna: lo storico format isolano si rinnova e diventa itinerante, con un calendario che tocca Cagliari e Alghero fino al 21 agosto. In line up Elio e le Storie Tese, Cristiano De André, Luca Carboni, Blanco, Marco Masini, Capo Plaza e Fulminacci, con altri nomi da annunciare. I biglietti per tutte le date sono già disponibili.
Qui sotto il calendario completo con i biglietti per ogni serata:
|Data
|Line-up
|Biglietti
|24 lug 2026
|Elio e le Storie Tese
Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna
|Biglietti
|26 lug 2026
|Cristiano De André
Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna
|Biglietti
|5 ago 2026
|Luca Carboni
Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia
|Biglietti
|6 ago 2026
|Blanco
Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia
|Biglietti
|7 ago 2026
|K-Pop Music is Coming
Cagliari · MusiCA Arena, Fiera della Sardegna
|Biglietti
|19 ago 2026
|Marco Masini
Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia
|Biglietti
|20 ago 2026
|Capo Plaza
Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia
|Biglietti
|21 ago 2026
|Fulminacci
Alghero · Anfiteatro Ivan Graziani, Maria Pia
|Biglietti
Rockn’Beer and Music 2026: line-up e date
Venerdì 24 luglio 2026 – Cagliari
Elio e le Storie Tese
Domenica 26 luglio 2026 – Cagliari
Cristiano De André con il best of tour dedicato al repertorio di Fabrizio De André
Mercoledì 5 agosto 2026 – Alghero
Luca Carboni
Giovedì 6 agosto 2026 – Alghero
Blanco
Venerdì 7 agosto 2026 – Cagliari
K-Pop Music is Coming, lo show dedicato al fenomeno globale del K-pop
Mercoledì 19 agosto 2026 – Alghero
Marco Masini
Giovedì 20 agosto 2026 – Alghero
Capo Plaza
Venerdì 21 agosto 2026 – Alghero
Fulminacci
La line up è ancora parziale: altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane.
Un format storico che diventa itinerante
Il nuovo concept amplia l’identità del Rockn’Beer, storico appuntamento sardo, mantenendone lo spirito originale e aggiungendo la dimensione itinerante: la manifestazione parte da Cagliari, con le due serate alla MusiCA Arena della Fiera, e prosegue ad Alghero all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, con l’obiettivo di costruire una rete di eventi in tutta l’isola tra concerti, intrattenimento e cibo.
Il programma è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e rientra nel Cartellone regionale dei grandi eventi in forma di festival e rassegne, pensato per promuovere l’isola come destinazione turistica anche attraverso la musica dal vivo.
Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti
Il Rockn’Beer and Music è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.