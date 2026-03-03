3 Marzo 2026
Mazzariello dopo Sanremo 2026 pubblica il nuovo EP “Grandi successi”

L'EP include Manifestazione d'amore presentato al Festival di Sanremo 2026

Mazzariello pubblica l'EP Grandi successi
Mazzariello dopo essersi esibito nella sezione Nuove Proposte della 76a edizione del Festival di Sanremo con Manifestazione d’amore ed aver vinto il Premio Jannacci di Nuovo Imaie, pubblica l’EP Grandi successi (Futura Dischi / Epic Records Italy), fuori ovunque.

Grandi successi rappresenta una nuova tappa nel percorso musicale di Mazzariello. Un titolo che gioca con l’idea di successo ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri che diventano centrali nella sua scrittura.

Mazzariello – grandi successi

L’EP oltre ad includere Manifestazione d’amore, brano con cui Mazzariello ha conquistato la giuria di Area Sanremo, include altri brani già pubblicati negli ultimi mesi e tre inediti che rappresentano il cuore del progetto: Grandi successi, Piangi dal vivo e Prima linea.

La title track, scritta da Antonio Mazzariello insieme a Ugo Pronesti e prodotta da DEMA, cattura l’intensità di un momento di riflessione, dove le emozioni si mescolano in un turbinio di ricordi e lacrime silenziose.

Piangi dal vivo scritta e prodotta con Gianmarco Manilardi, è un brano sincero e diretto, con una produzione che accompagna il racconto senza sovrastarlo, lasciando spazio alle parole e alla loro fragilità.

Prima linea è una poesia sussurrata, scritta e prodotta insieme a Giuliano Vozella, che racconta di silenzi da raccontare, di angoli da invadere e della richiesta di restare, di esporsi, di vivere le emozioni senza fare un passo indietro.

Mazzariello – Grandi successi – tracklist

Grandi successi
Piangi dal vivo
Prima linea
Manifestazione d’amore
Amarsi per lavoro
Per un milione di euro
Nostalgia & karaoke

