Sanremo Giovani 2024: Mazzariello punta all’invecchiare insieme in “Amarsi per lavoro”

Sanremo giovani 2024 Mazzariello testo e significato di Amarsi per lavoro, il brano con cui il cantautore partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 MAZZARIELLO AMARSI PER LAVORO significato del brano

Mazzariello parla di una relazione vissuta attraverso la quotidianità con i protagonisti consapevoli della bellezza e delle difficoltà nel loro rapporto e della semplicità delle loro vite, che si paragonano “alle macchine dei nostri genitori”, simbolo di una generazione che ha trovato stabilità, ma anche percorsi a volte ripetitivi e prevedibili.

La frase “troveremo il modo di amarci per lavoro” riflette il desiderio di rendere il loro amore una costante senza sforzo, un’abitudine confortevole nonostante le difficoltà.

QUI per ascoltare la canzone

AMARSI PER LAVORO TESTO

Siamo i resti della sera

Che schifo il pop dopo cena

Tu che ti complichi la vita

Il mondo gira sempre su un giro di do

Tra tutti i piani per scappare

Hai preso la fanta al distributore

Ma non ti preoccupare amore

Era la distrazione

Che se ci guardi

Solo se ci guardi

In fin dei conti poi siamo simili

Alle macchine dei nostri genitori

Strade che diventano vicoli

C’è chi rimane

E chi ci è rimasto

Troppo tempo ad aspettare

E noi

E noi

E noi

Troveremo il modo

Di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo

Se mi tieni tu tienimi che

Diventeremo vecchi

Straordinari a pezzi

E ci saranno giorni che

Mi chiederai che giorno è

Amore ma che giorno è

Passami a prendere stasera

Bello il parcheggio dopo la mezza

Ho te amica da una vita

Il mondo si è fermato, dove non lo so

Di tutte le cose che dovevamo fare

Hai scelto proprio la laurea magistrale

Ma non ti preoccupare amore

Ci serva da lezione

Che se ci guardi

Solo se ci guardi

In fin dei conti siamo bellissimi

Come le macchine dei nostri genitori

Strade che diventano vicoli

C’è chi rimane

Ma non c’è rimasto

Troppo tempo

Troveremo il modo

Di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo

Se mi tieni tu tienimi che

Diventeremo vecchi

Straordinari a pezzi

E ci saranno giorni che

Mi chiederai che giorno è

Amore ma che giorno è

Troveremo il modo

Di amarci per lavoro

Senza nessuno sforzo

Se mi tieni tu tienimi che

Diventeremo vecchi

Straordinari a pezzi

E ci saranno giorni che

Mi chiederai che giorno è

Amore ma che giorno è

Amore ma che giorno è