Mazzariello celebra le emozioni autentiche in “Nostalgia e Karaoke”, la sua canzone “fritta” d’amore

Mazzariello Nostalgia e Karaoke testo e significato del nuovo singolo del cantautore.

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi per lavoro, Mazzariello torna con il nuovo singolo Nostalgia e Karaoke (Futura Dischi / Epic Records Italy), fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 aprile.

Il brano – che il giovane artista definisce come “la sua canzone fritta d’amore” – è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

Mazzariello nostalgia e karaoke significato del brano

C’è una strana magia nel cantare a squarciagola una canzone che sa di passato ma ha la forza di farci sentire leggeri. È questa l’essenza di Nostalgia e Karaoke, un brano che riporta a un luogo sicuro, dove però l’amore e i ricordi sono sempre in agguato. In questa situazione la nostalgia, quindi, si trasforma in un canto liberatorio, proprio come accade durante una qualsiasi serata karaoke.

La produzione mescola atmosfere rétro e un’anima contemporanea, con le quale Mazzariello con Nostalgia e Karaoke vuole omaggiare le emozioni autentiche, le canzoni che ci appartengono e che, una volta cantate, ci fanno sentire più vicini a noi stessi e agli altri.

TESTO

In arrivo l’1 aprile.

MAZZARIELLO, SANREMO GIOVANI 2024

Come anticipato sopra, Mazzariello è reduce dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani 2024 dove ha raggiunto le semifinali con il singolo Amarsi per lavoro, raggiungendo un ottimo successo. Il brano sanremese affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione.

Inoltre, Amarsi per lavoro è stato pubblicato anche in vinile 45 giri in esclusiva per Exit Music – disponibile sul loro sito cliccando qui – e sul lato B è presente un inedito, rimasto ancora tale, dal titolo Piangi dal vivo, un brano intimo e struggente che racconta l’eco di un amore svanito tra distanze e silenzi, come una confessione sussurrata.