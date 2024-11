Sanremo Giovani 2024: videointervista a Mazzariello: “La leggerezza può essere la chiave per raccontare le cose più complesse”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Amarsi per lavoro, martedì 12 novembre – durante il primo appuntamento televisivo del programma – Mazzariello ha staccato uno dei dodici pass per la semifinale che si terrà martedì 10 dicembre su Rai 2.

Disponibile da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali per Futura Dischi / Epic Records Italy, Amarsi per lavoro affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione.

E poi c’è l’amore, la scelta ripetuta e mai scontata di condividere la vita con qualcuno giorno dopo giorno, come una progettualità a lungo termine. Mazzariello, infatti, spiega: «Racconto della vertigine che ci può dare l’amore quando scegliamo, giorno dopo giorno, la stessa persona, la progettualità quotidiana, senza sapere come sarà il giorno dopo».

«È un brano che ho scritto perché penso ci sia una somiglianza tra noi e le macchine dei nostri genitori. È una canzone leggera, nata nei momenti in cui ero distratto nei momenti di leggerezza più semplici e quotidiani».

Mazzariello spiega anche come spesso le sue riflessioni prendano forma in situazioni di ordinaria normalità: «Quando con i miei amici, a fine serata, davanti a un distributore di un autolavaggio, tiriamo le somme di chi siamo e di chi vorremmo essere, in modo più o meno consapevole pensiamo che la giovinezza non ci abbandonerà mai e quindi non cerchiamo ripari».

SANREMO GIOVANI 2024: “AMARSI PER LAVORO”, VIDEOINTERVISTA A MAZZARIELLO

MAZZARIELLO, “AMARSI PER LAVORO”

Mazzariello è Antonio Mazzariello, giovane cantautore classe 2001 della provincia di Salerno. Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, pubblica Pubblicità progresso, ottenendo la copertina di Scuola Indie di Spotify e ponendo le basi per affermarsi come uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano.

Il suo primo EP Ufficio oggetti smarriti arriva nel 2023, portandolo ad intraprendere un mini tour acustico nelle principali città italiane tra febbraio e marzo e un tour estivo.

A inizio 2024 torna con l’EP Antisommossa con il quale ha la possibilità di esibirsi al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma ed alcuni dei più importanti festival italiani.