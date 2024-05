Concertone Primo Maggio Roma 2024: gli ascolti dell’edizione dei record

Nonostante la pioggia intensa e incessante che ha caratterizzato la giornata di ieri, mercoledì 1° maggio, l’edizione 2024 del Concertone del Primo Maggio di Roma è stata l’edizione dei record, sia a livello di ascolti che sui social, ottenendo ottimi risultati e confermandosi uno degli eventi più attesi e celebrati dell’anno.

Per la prima volta, il Concertone si è tenuto al Circo Massimo, data l’impossibilità di organizzarlo in Piazza San Giovanni a causa di alcuni lavori di rifacimento in vista del Giubileo 2025.

Lo slogan di quest’anno è stato “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” e ognuno dei 50 artisti saliti sul palco ha avuto la possibilità di presentarsi con una foto ed un testo personale, permettendo al pubblico di entrare ancora più profondamente nel loro universo creativo.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2024: COSA È SUCCESSO

I conduttori di questo memorabile evento sono stati tre grandi artisti della musica italiana: Noemi, Ermal Meta e BigMama.

Questo trio ha dato vita ad una conduzione spontanea ed entusiasta ed è stato capace di intrattenere il pubblico anche nei momenti di maggior difficoltà.

I tre conduttori hanno inoltre condiviso sul palco dei messaggi basati sulle loro esperienze personali e legati alle tematiche del Concertone. Ed ecco che Noemi ha presentato un monologo sulle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro e sulle conseguenze che ne derivano. Ermal Meta invece ha parlato dell’istruzione scolastica, mentre BigMama ha raccontato l’importanza di affrontare le proprie paure.

A differenza degli anni passati, il Concertone 2024 non ha fatto troppo discutere, forse perché agli artisti è stato vietato di portare monologhi. Eppure, qualche segno di “ribellione” c’è stata.

Uno tra tutti Cosmo che, durante la sua esibizione, ha messo in scena una sorta di coreografia legata agli scontri tra i manifestanti filopalestinesi e le forze dell’ordine con manganelli e la bandiera palestinese, che ha poi tenuto in mano per tutto il resto dell’esibizione.

Un altro artista che ha detto la sua è stato Dargen D’Amico che, durante l’esibizione, ha affermato: “Mamma Rai, oggi è la Festa dei Lavoratori. La Rai è un lavoratore speciale, di quelli che fanno il doppio lavoro. Infatti lavora sia per sé che per la concorrenza. Il Primo Maggio sta andando benissimo come ascolti e l’anno prossimo sarà sul canale Nove”.

Anche Morgan si è fatto notare durante l’ultima parte del pomeriggio dove, dal palco, ha attaccato il mercato discografico che, secondo lui, preferisce pubblicare “i rutti” e lo fa anche con una canzone intitolata – appunto – “Rutti“.

CONCERTONE primo maggio ROMA 2024: gli ascolti e…

I risultati di share e ascolti di questa edizione del Concertone del Primo Maggio di Roma sono stati i più alti di sempre.

Lo share medio è stato dell’ 11,9% con 1.5 milioni di telespettatori nel pomeridiano e del 12,6% con una media di quasi 2 milioni di telespettatori in prima serata. Si tratta del miglior risultato dal 2009 e, in termini di ascolti, il miglior risultato dal 2011.

Rispetto allo scorso anno, nello specifico, si registra un +0,5% a livello di share medio (nel 2023 era dell’11,4% con 1.4 milioni di telespettatori).

Nella prima parte dello spettacolo pomeridiano, in particolare, si ha un +0,8% di share, mentre in prima serata si ottiene un buon +0,6%.

Di seguito, il confronto completo dei dati 2023 – 2024:

PRIMO MAGGIO 2024

Presentazione pomeridiana: 11,1% (-1,5%)

Pomeriggio: 12,6% (+0,8%)

Prima serata: 10,5% (-0,1%)

Seconda serata: 11,9% (+0,6%)

Share medio: 11,9% (+0,5%)

PRIMO MAGGIO 2023

Presentazione pomeridiana: 12,6%

Pomeriggio: 11,8%

Prima serata: 10,6%

Seconda serata: 11,3%

Share medio: 11,4%

A livello mediatico, invece, il Concertone 2024 – con lo slogan “Ascoltiamo il Futuro” – diventa l’edizione più social di sempre: oltre 32 mila contenuti rintracciati dall’audit digitale sull’hashtag ufficiale #1M2024, il quale raggiunge una copertura mediatica di circa 42 milioni di persone con oltre 227 milioni di impression.

L’enorme visibilità ottenuta quest’anno è stata inoltre frutto di alcune collaborazioni, soprattutto grazie ad Instagram e TikTok.

Sul Instagram il target principale è rappresentato dalla fascia di età 25-34 anni, con un engagement di oltre 497 mila. Su TikTok, invece, si raggiungono oltre 8 milioni di visualizzazioni totali e un milione di visualizzazioni all’interno del bacino di utenti composto all’86% dal target 18-24 anni.

Su X, infine, gli hashtag #1M2024 e #concertone sono rimasti in trend topic per tutta la giornata con un totale di circa 15 mila contenuti. Tra le menzioni principali, c’è anche “Hallelujah“, interpretata da Ermal Meta ad inizio Concertone.

Foto di Roberto Panucci