Mazzariello: “Per un milione di euro” cosa faresti? La risposta nel nuovo singolo!

Mazzariello, Per Un Milione Di Euro: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi Per Lavoro e il pop rétro di Nostalgia & Karaoke, Mazzariello torna con Per Un Milione Di Euro, il nuovo singolo in uscita venerdì 27 giugno per Futura Dischi / Epic Records Italy.

Il brano nasce quasi per gioco, partendo da una domanda semplice, da chiacchiere tra amici, capace però di accendere l’immaginazione e di portarci altrove: cosa faremmo per un milione di euro? Chi diventeremmo?

MAZZARIELLO, “PER UN MILIONE DI EURO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In Per Un Milione Di Euro la fantasia e la realtà si toccano. Nel brano c’è infatti lo slancio mentale dell’ipotesi (cosa faremmo, se potessimo scegliere davvero?), ma c’è anche la vita reale, fatta di affitti, semafori e giornate che si assomigliano tutte.

Ma non è tutto! Di fatto, tra questi due poli opposti si fa strada l’innamoramento: una forza che riesce a spostare tutto e che cambia il modo in cui guardiamo le cose, spingendoci ad agire senza calcoli.

Per Un Milione Di Euro diventa così uno spazio sospeso tra ciò che potremmo diventare e ciò che siamo, tra il valore che diamo alle emozioni e quello che il mondo dà alle cose.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Per Un Milione Di Euro sarà disponibile a partire da venerdì 27 giugno.