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Massimiliano Longo
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Marco Mengoni sta tornando: “Sbagliato” è il titolo del nuovo singolo?

Marco Mengoni accende gli indizi sul suo ritorno discografico: un video sui social, un countdown e una parola ricorrente.

Marco Mengoni con occhiali da sole mentre parla a un telefono portatile
News di Massimiliano Longo
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Marco Mengoni sta tornando con un nuovo singolo e una parola ricorrente nel testo, Sbagliato. È passato diverso tempo da quando l’artista ha lanciato un singolo da solista e ora, torna con un video sui social che sembra aprire ufficialmente la strada al prossimo progetto discografico.

Un primo indizio potrebbe essere già nel titolo della nuova fase: Sbagliato. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale, ma la parola sembra avere un ruolo centrale nella comunicazione scelta da Marco Mengoni per accompagnare il suo ritorno.

Nelle storie Instagram dell’artista è comparso anche un countdown. Alle 20:35 di martedì 22 settembre mancavano 16 ore e 25 minuti alla scadenza, che dovrebbe quindi arrivare intorno alle 13 di mercoledì 23 settembre.

Marco Mengoni, Sbagliato è il titolo del nuovo singolo?

Per ora Sbagliato resta un’ipotesi, ma gli indizi sembrano portare proprio in quella direzione. Marco Mengoni non ha ancora annunciato ufficialmente né il titolo del nuovo singolo né una data di uscita.

La conferma potrebbe arrivare alla fine del countdown comparso nelle sue storie social, insieme ai primi dettagli sul nuovo progetto.

Il video che anticipa il ritorno di Marco Mengoni

Il primo vero segnale del ritorno è arrivato con un video di quasi due minuti pubblicato sui social. Più che un classico teaser musicale, il filmato è costruito come un piccolo corto e segue Marco Mengoni attraverso ambienti e situazioni lavorative differenti che giocano intorno al concetto di costruire una nuova immagine, una “nuova era”.

Lo vediamo seduto al bancone di un bar, poi attorno a un tavolo durante una riunione on i discografici. In un’altra scena Mengoni è alle prese con una prova d’abito, mentre in altri momenti il video si sposta all’esterno con un personal trainer.

Non c’è ancora il classico annuncio con titolo e data in sovrimpressione. Il video lavora piuttosto su una sequenza di situazioni, decisioni e preparativi, lasciando volutamente aperta l’interpretazione.

Proprio per questo la parola Sbagliato potrebbe non essere soltanto un possibile titolo, ma anche la chiave attorno a cui è stata costruita la nuova comunicazione visiva dell’artista.

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