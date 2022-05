Luigi Strangis è il 21esimo vincitore di Amici, il 17esimo cantante

Luigi Strangis ha vinto la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il cantautore ha battuto nell’ordine Albe, Sissi, Alex e, nella sfida finale canto contro ballo, Michele.

Durante la finale andata in onda nella prima serata di domenica 15 maggio 2022 (qui il nostro resoconto con tutti i dettagli, il cantautore ha interpreto cover in inglese e italiano, oltre ai suoi brani inediti: Muro, Tondo, Partirò da zero e il nuovo singolo Tienimi stanotte.

Maria De Filippi ha mostrato inoltre in diretta il suo album, Strangis, in uscita il 3 giugno per la nuova etichetta discografica 21CO (vedi qui per scoprirne di più) con distribuzione Artist First.

Vince Amici 21 Luigi Strangis

Luigi è il 17esimo cantante a vincere il talent show più longevo della televisione italiana dopo Dennis Fantina, Giulia Ottonello, Antonino, Federico Angelucci, Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Virginio, Gerardo Pulli, Moreno, Debirah Iurato, The Kolors, Sergio Sylvestre, Irama, Alberto Urso e Gaia.

Ed è il 14esimo uomo a vincere il programma.

Cantautore e polistrumentista originario di Lamezia Terme, Luigi Strangis ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi pezzi.

L’ingresso ad Amici avviene a settembre 2021 con l’inedito Vivo. Nei mesi successivi lancia nel programma Muro, Partirò da zero, Tondo, scritta da Enrico Nigiotti, e in ultimo Tienimi stanotte.

Qui a seguire il link per il pre order del suo primo EP.