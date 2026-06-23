IMAGinACTION compie dieci anni. Il Festival Internazionale del Videoclip torna a Ravenna dall’8 al 13 dicembre 2026 con una nuova edizione, ideata e prodotta da Raffaella Tommasi per Daimon Film, in collaborazione con FIMI e PMI e con le principali case discografiche internazionali. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e ha la direzione artistica del regista Stefano Salvati.

Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2026. Questa pagina viene aggiornata a ogni nuovo annuncio del festival (ospiti, programma, prevendite).

Sei giorni dedicati al racconto della musica attraverso le immagini, in un’edizione che celebra il primo decennio del festival. Dopo il successo dell’ultima edizione, con le esibizioni di Riccardo Cocciante e Marco Masini, il programma 2026 si annuncia più ampio, intrecciando musica, audiovisivo, cultura e innovazione.

IMAGinACTION 2026, le due serate al Teatro Alighieri

Anche quest’anno il festival si sviluppa in due luoghi simbolo di Ravenna. Il Teatro Alighieri ospita le serate inaugurali dell’8 e 9 dicembre, mantenendo il format che ha reso riconoscibile IMAGinACTION: i grandi nomi della canzone sul palco, tra esibizioni dal vivo, racconti, dialoghi e materiali audiovisivi, per ripercorrere percorsi artistici che hanno segnato intere generazioni.

Sempre al Teatro Alighieri si terrà uno dei momenti più attesi, la proclamazione del Miglior Videoclip dell’Anno, riconoscimento diventato negli anni uno dei più autorevoli del settore, che celebra il videoclip come forma d’arte e strumento di racconto contemporaneo.

IMAGinACTION 2026, le serate speciali alla Multisala Cinemacity

Dal 10 dicembre il festival prosegue alla Multisala Cinemacity con serate dedicate ai diversi linguaggi che hanno trasformato il rapporto tra musica, immagine e cultura pop. Tra gli appuntamenti, una serata interamente dedicata alle donne, pensata per valorizzare il contributo femminile nella musica e nell’audiovisivo, attraverso racconti, immagini e protagoniste che hanno lasciato il segno.

Spazio anche alla celebrazione dei vent’anni di Believe, tra le realtà indipendenti più influenti del panorama discografico internazionale, con una serata dedicata alla sua storia e al suo ruolo nello sviluppo della musica contemporanea. Una giornata sarà infine dedicata all’Intelligenza Artificiale, con una serata che esplorerà, insieme a ospiti italiani e internazionali, il dialogo tra tecnologia, creatività e nuovi linguaggi audiovisivi.

IMAGinACTION 2026, gli artisti e gli ospiti

I primi nomi degli artisti ospiti dell’edizione 2026 saranno annunciati prossimamente. Aggiorneremo questa sezione man mano che la line up verrà svelata.

IMAGinACTION 2026, date, programma e biglietti

Il festival si terrà a Ravenna dall’8 al 13 dicembre 2026, tra il Teatro Alighieri (8 e 9 dicembre) e la Multisala Cinemacity (dal 10 dicembre). Il programma completo e l’apertura delle prevendite saranno comunicati nelle prossime settimane: aggiorneremo qui tutte le informazioni su date dettagliate, modalità di accesso e biglietti non appena disponibili.

Con questa edizione IMAGinACTION conferma la propria identità: non solo un festival musicale, ma uno spazio in cui il videoclip diventa spettacolo, innovazione, memoria e racconto del presente.