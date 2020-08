IMAGinACTION 2020: suggestioni, ricordi ed energia nella prima serata

Si è svolta nell’insolito contesto dell’Aeroporto di Forlì dedicato all’aviatore Luigi Ridolfi la prima serata di IMAGinACTION 2020, il Festival Internazionale del videoclip.

Chiudendo gli occhi e poi riaprendoli di colpo ci si è trovati di fronte a un’atmosfera insolita, ma piacevole. Decine e decine di auto parcheggiate in un moderno drive in ad ascoltare musica e parole e ad assaporare l’arte di chi combina le note con le immagini.

La serata è stata dedicata a Lucio Dalla, il genio della musica italiana scomparso nel 2012 che ogni volta che lo si riascolta fa rivivere sensazioni sopite e permette di scoprire nuove sfumature in una produzione artistica che ha ancora tanto da svelare.

Il regista Stefano Salvati, direttore artistico della manifestazione romagnola, ha presentato in anteprima il videoclip di Futura. Il capolavoro pubblicato nel settembre del 1980 prende vita in una forma diversa, assumendo una connotazione differente, meno onirica e più reale. Operazione per nulla facile, ma esame brillantemente superato.

IMAGINACTION 2020 – LA PRIMA SERATA

Sul palco si sono susseguiti Pierdavide Carone, Noemi, Marco Masini e Mario Biondi, capaci di raccontarsi ai microfoni della giornalista Paola Gallo. Aneddoti, curiosità e ricordi per ripercorrere la forma di un progetto artistico che nel tempo è cambiato, si è sviluppato e trova via via una maggiore considerazione anche al di fuori del settore musicale.

In collegamento Fabrizio Moro ha interagito con Noemi e si è esibito, accompagnato solo dal pianoforte, in alcuni frammenti di brani della sua carriera.

La prima serata di IMAGinACTION va in archivio con la consapevolezza di aver creato uno spettacolo importante con una finalità che permette di guardare con un briciolo di fiducia in più verso il futuro del settore. Il ricavato, infatti, sarà destinato alla filiera dei lavoratori della musica.

Appuntamento per la seconda serata di IMAGinACTION 2020 per venerdì 28 agosto. Sul palco saliranno Leo Gassmann, i Pinguini Tattici Nucleari, Edoardo Bennato, Andrea Morricone e Franco Simone.

In collegamento da Miami ci sarà Luis Fonsi, che con il videoclip di Despacito ha totalizzato quasi 7 miliardi di visualizzazioni.

La serata sarà aperta dalla proiezione dell’inedito videoclip di Via Con Me, il brano di Paolo Conte del 1981. Ci sarà poi spazio per immagini inedite riprese da Stefano Salvati sul set del video di Con Te Partirò di Andrea Bocelli (Qui il programma completo).

