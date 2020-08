Si avvicina l’appuntamento di IMAGinACTION 2020, il Festival Internazionale del Videoclip che si svolgerà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto (ne abbiamo parlato Qui).

Fervono i preparativi nell’enorme drive-in allestito nell’aeroporto della città romagnola.

L’organizzatore Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati hanno annunciato una nuova sorpresa. Checco Zalone riceverà lo Special Award Videoclip e Sociale.

L’Academy di IMAGinACTION 2020 ha deciso di premiare l’eclettico artista per i videoclip Immigrato e L’immunità di gregge, opere che per il loro valore culturale rappresentano ad alti livelli la commedia italiana nell’arte del videoclip miscelando sapientemente la comicità intelligente e il messaggio sociale.

Saranno a Forlì anche Marco Masini e Pierdavide Carone. I due cantautori parteciperanno alla serata di apertura, il 27 agosto e ripercorreranno la loro carriera attraverso le immagini.

Come svelato in anteprima da All Music Italia, sarà proiettato dopo oltre vent’anni il film cult Jolly Blu, il musicarello degli 883 diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli, mai pubblicato in dvd. La pellicola, completamente restaurata, verrà proiettata su uno schermo alto 60 metri e di 30 metri di base, con un impianto audio molto potente.

IMAGinACTION è realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Forlì e di APT Emilia Romagna e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

IMAGinACTION 2020 – PROGRAMMA e CAST

27 AGOSTO

Serata Dedicata a Lucio Dalla

Anteprima del videoclip ufficiale di ‘Futura’ di Lucio Dalla

Mario Biondi

Pierdavide Carone

Marco Masini

Fabrizio Moro

Noemi

Sparks

Travis

Young Imaginaction Award-Bper: Premiazione

28 AGOSTO

Serata dedicata al ricordo delle vittime della pandemia

Anteprima del videoclip ufficiale di ‘Via Con Me’ di Paolo Conte

Edoardo Bennato

Luis Fonsi

Leo Gassman

Andrea Morricone

Franco Simone

Pinguini Tattici Nucleari

Proiezione immagini inedite di “Con Te Partirò” di Andrea Bocelli e lettura del suo scritto dedicato al festival

29 AGOSTO

J-Ax

Gigi D’Alessio

Jolly Blu: proiezione del film degli 883

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE.FM