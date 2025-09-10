10 Settembre 2025
IMAGinACTION 2025 ospita Riccardo Cocciante per un racconto in musica

Durante il Festival, giunto alla nona edizione, verranno assegnati lo Young IMAGinACTION AI Award 2025 e il Premio al miglior videoclip dell'anno

Il Festival Internazionale del videoclip IMAGinACTION è giunto alla nona edizione. L’evento si svolge dal 2 al 4 ottobre 2025 a Ravenna, proponendo diversi appuntamenti.

Il Festival, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, affronta il linguaggio e la storia del videoclip musicale. Negli anni ha accolto tantissimi artisti della scena italiana e internazionale: da Sting a Mark Knopfler, da Antonello Venditti a Edoardo Bennato, da Elisa a Mahmood, solo per citarne alcuni.

Quest’anno, ospite della prima serata di IMAGinACTION 2025 è Riccardo Cocciante. Il 2 ottobre al Teatro Alighieri, l’artista sarà protagonista di un momento speciale dedicato ai grandi cantautori. Tra esibizioni dal vivo, dialoghi e proiezioni di videoclip, il pubblico potrà vivere un viaggio emozionante che intreccia parole, immagini e musica. Durante la serata verrà presentato in anteprima un trailer del docufilm Il Mio Nome è Riccardo, realizzato con Rai Documentari. L’opera, che ripercorre la vita e la carriera di Cocciante, andrà in onda su RAI 1 in prima serata nel 2026.

IMAGinACTION 2025 svela il programma

Ci sarà, poi, la premiazione dello Young IMAGinACTION AI Award 2025. Si tratta del concorso per i videoclip realizzati da giovani autori e videomaker. Il tema dell’edizione di quest’anno è di assoluta attualità: l’intelligenza artificiale applicata al mondo dell’audiovisivo. I tre lavori finalisti, selezionati da una giuria di qualità, verranno proiettati sul grande schermo. IMAGinACTION dà così un’occasione unica di visibilità a giovani talenti emergenti.

Infine, si terrà uno dei momenti più solenni e attesi del Festival: la proclamazione del Miglior Videoclip dell’anno 2025. A decretare il vincitore sarà l’Academy di IMAGinACTION. Questa giuria riunisce le major discografiche internazionali, insieme a FIMI, AFI e PMI, al direttore artistico Stefano Salvati e a una rosa dei più autorevoli giornalisti musicali italiani. Il premio ha assunto, anno dopo anno, un peso sempre maggiore; e aggiudicarselo significa ottenere un riconoscimento di prestigio.

Imaginaction 2025: tributo a Vasco rossi e 883

La seconda serata di IMAGinACTION si svolge il 3 ottobre 2025 alla Multisala Cinemacity. Il programma prevede un evento dedicato a Vasco Rossi, e al legame tra musica e cinema. Si terrà la proiezione del film restaurato È Solo un Rock’n’Roll Show, diretto da Stefano Salvati. L’opera unisce videoclip e narrazione cinematografica, raccogliendo tutti i brani dall’album Buoni o Cattivi.

A impreziosire l’incontro sarà la partecipazione di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco, che condividerà ricordi e aneddoti di una carriera segnata da canzoni diventate leggendarie. Durante la serata si vedranno anche degli assaggi di video recentemente restaurati in alta risoluzione, Fronte del Palco, Gli Angeli e tanti altri.

Sabato 4 ottobre 2025 alla Multisala Cinemacity si svolgerà l’ultima serata di IMAGinACTION, dedicata agli anni ’90 e al mito degli 883. Verranno proiettati tutti i videoclip restaurati di Nord Sud Ovest Est. Inoltre, il pubblico potrà scoprire alcune chicche inedite legate al film cult Jolly Blu, con materiali e filmati esclusivi.

Alla serata sarà presente Alessia Merz, icona televisiva degli anni ’90 e fra le protagoniste del film Jolly Blu. Porterà sul palco il suo ricordo personale di quella stagione indimenticabile, diventando simbolicamente il trait d’union tra la musica, la cultura pop e l’immaginario di un decennio che ha segnato la storia dello spettacolo italiano.

IMAGinACTION 2025 svela il programma

Cerca su A.M.I.