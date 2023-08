IMAGinACTION 2023: tra gli ospiti Diodato, Mauro Repetto e il produttore internazionale Robert Watts

IMAGinACTION 2023. Torna il 19, 20 e 21 settembre al Teatro Comunale di Ferrara il Festival Internazionale del Videoclip che, in questa nuova edizione vedrà come ogni anno ospiti d’eccezione. Tra loro Diodato, Mauro Repetto degli 883 e il produttore di alcuni dei più importanti blockbuster della storia del cinema, da. Star Wars a Chi ha incastrato Roger Rabbit… Robert Watts.

Queste le parole cariche di orgoglio e soddisfazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli:

“Ferrara sarà per tre giorni la capitale mondiale dei videoclip, una forma d’arte al quadrato perché fonde due forme d’arte: la musica e il cinema […] Gli ospiti che ci saranno – come dimostra, da ultima, la presenza di un genio assoluto come Robert Watts – confermano la qualità dell’appuntamento e degli eventi che accoglierà, oltre alla sua portata globale…”.

IMAGinACTION 2023 ha voluto dedicare questa nuova edizione al popolo emiliano-romagnolo, decidendo di devolvere parte del ricavato delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione.

Dalle ore 00:01 di sabato 26 agosto i biglietti saranno in vendita al link qui sotto.







Robert Watts sarà l’ospite d’eccezione del 21 settembre al Teatro Comunale di Ferrara. Il grande produttore britannico parlerà, per la prima volta in assoluto in Italia della sua straordinaria carriera e dei grandi film realizzati, racconterà aneddoti e storie di set, e svelerà alcune sorprese!

In suo onore, la serata sarà dedicata al rapporto tra cinema e videoclip. Un’occasione per omaggiare i suoi film che sono stati anche fonte d’ispirazione per tanti registi di video, e per celebrare l’entrata nel mondo della cultura di questa particolare forma d’arte – quella, appunto, del videoclip musicale – a tutti gli effetti equiparata al cinema.

Precedentemente Robert Watts, considerato uno dei pilastri dello star-system cinematografico, ritirò in Italia il David di Donatello come miglior produttore nel 1989.

Già annunciati nelle scorse settimane invece gli ospiti musicali ovvero Diodato, negli ultimi anni autore di diversi brani inseriti nelle colonne sonore di importanti film, Mauro Repetto degli 883, Marco Masini, il giovane Olly e Piero Pelù.

Nuovi nomi si aggiungeranno presto in calendario.

IMAGinACTION 2023- premio al videoclip dell’anno

Tra gli appuntamenti ormai consolidati della rassegna ci sono l’assegnazione del Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023 da parte dell’Academy del Festival, un riconoscimento istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI, che vede in concorso oltre 1000 videoclip italiani pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023.

Spazio poi ai giovani con YOUNG IMAGinACTION AWARD 2023, a cui è possibile iscriversi fino al 15 settembre.

In collaborazione con BPER Banca il concorso che mette alla prova le nuove generazione quest’anno è incentrato su due dischi, l’italiano Nord Sud Ovest Est degli 883, di cui ricorrono i 30 anni, e su un album che ha fatto, e continua a fare, la storia della musica internazionale: The dark side of the moon dei Pink Floyd.

In occasione del 50esimo anniversario. Il contest “filma e mandaci il tuo videoclip o il tuo videolive di uno dei brani dei due album” è rivolto alle cover band (non verranno accettati video realizzati su basi musicali originali).

La giuria, presieduta dal regista e direttore artistico Stefano Salvati e dall’autore televisivo Domenico Liggeri, sceglierà i due vincitori, uno per ogni album.

I due videoclip prescelti per la finale verranno proiettati durante una delle serate e i loro autori avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del festival. Maggior info qui.

IMAGinACTION è in collaborazione con SIAE, SCF, FIMI, AFI, PMI. Saranno presenti le maggiori autorità delle istituzioni che rappresentano l’industria musicale italiana: Enzo Mazza (Presidente FIMI), Sergio Cerruti (Presidente AFI) e Mario Limongelli (Presidente PMI).

IMAGinACTION 2023 è realizzato grazie al contributo e al sostegno del Comune di Ferrara, della Regione Emilia Romagna, e di APT Servizi Emilia Romagna.