ImaginAction 2020: nel cast del Festival J-Ax, Fabrizio Moro e Luis Fonsi

E’ stato ora svelato il cast di ImaginAction 2020, il Festival Internazionale del Videoclip Musicale che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto.

Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato il premio speciale a J-Ax e la proiezione della versione rimasterizzata del film cult Jolly Blu (ne abbiamo parlato Qui e Qui), ma il programma è realmente ricco di ospiti e appuntamenti. Ci saranno Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Renzo Rubino, Jack Savoretti, gli Sparks e i Travis.

Verrà assegnato un premio speciale a Luis Fonsi per il successo del videoclip di Despacito, il più visto di tutti tempi che ha ottenuto circa 7 miliardi di visualizzazioni. L’artista portoricano si collegherà da Miami.

“Sarà un evento spettacolare quello che la città di Forlì si appresta ad ospitare nel suo aeroporto nella formula, assolutamente inedita, del drive-in. Artisti di fama nazionale e non solo si alterneranno sul palco del festival internazionale del Videoclip in una location d’eccezione, individuata ad hoc per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid e lo svolgimento di esibizioni musicali e d’intrattenimento mai viste nel nostro territorio.”

Queste le parole di Andrea Cintorino, Assessore del Comune di Forlì.

Sono disponibili in vendita i biglietti di IMAGinACTION. Parte del ricavato sarà devoluto per sostenere il progetto di Music Innovation Hub, in collaborazione con FIMI e Spotify a supporto dei professionisti del settore dello spettacolo, seriamente colpiti dalla crisi.

IMAGINACTION 2020 – IL PROGRAMMA COMPLETO

27 Agosto

Mario Biondi

Fabrizio Moro

Noemi

Renzo Rubino

Sparks

Jack Savoretti

Travis

28 Agosto

Edoardo Bennato

Luis Fonsi

Leo Gassman

Andrea Morricone

Franco Simone

Pinguini Tattici Nucleari

29 Agosto

J-Ax

Gigi D’Alessio