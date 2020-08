Cala il sipario sulla terza edizione di IMAGinACTION, il Festival internazionale del videoclip realizzato nel rispetto delle normative anti covid all’Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì.

Un’edizione sicuramente diversa rispetto alle precedenti, ma ugualmente apprezzata dal pubblico. Una sorta di ritorno al passato grazie alla trasformazione dell’area parcheggio in un enorme e moderno drive in.

Dopo la serata che ha visto l’energia di Edoardo Bennato, l’emozione di Andrea Morricone e l’entusiasmo di Leo Gassmann, Pinguini Tattici Nucleari e Franco Simone (Qui il nostro racconto) la kermesse è giunta al gran finale che ha registrato il record di presenze.

IMAGINACTION 2020 – IL GRAN FINALE

La serata ha preso il via nonostante il forte vento ed è partita con J-Ax. L’artista ha ripercorso una carriera lunga ormai più di un quarto di secolo attraverso le immagini dei brani che negli anni ha proposto cambiando spesso pelle.

E’ arrivato, poi, il momento delle immagini inedite del backstage del videoclip di Con Te Partirò, diretto da Stefano Salvati.

Sul palco è toccato, poi, a Gigi D’Alessio che ha dato una personale lettura del’evoluzione del videoclip, ora parificato al cinema e considerato opera d’arte e che d’ora in poi potrà godere degli stessi benefici fiscali di film, videoarte e videogiochi. Il cantautore partenopeo, incalzato dal giornalista Paolo Giordano, si è esibito al pianoforte in un medley dei suoi brani più noti.

Consegna virtuale del premio Videoclip e Sociale a Checco Zalone. Ironico e pungente interprete maestro nel raccontare con apparente leggerezza pregi e difetti del Belpaese anche in musica.

“Ho scoperto questo linguaggio da pochissimo. E’ smart, veloce e ti permette in un attimo di esprimere un sacco di concetti”

JOLLY BLU

La chiusura della terza edizione di IMAGinACTION 2020 è riservata a Jolly Blu. Il film degli 883 diretto da Stefano Salvati è stato proiettato in una versione restaurata. Un evento unico in quanto il film, uscito al cinema 22 anni fa, non passa in televisione da anni e in rete è stato creato un gruppo denominato Vogliamo Jolly Blu – Il film in DVD (ne abbiamo parlato Qui) che ne testimonia l’affetto e l’attesa.

Si chiude la terza edizione di IMAGinACTION. La kermesse, nonostante si sia svolta in una situazione d’emergenza, ha raccolto consensi e commenti positivi da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

E’ innegabile che le difficoltà ci siano state, ma ciò che conta è il risultato. Voto molto più sufficiente alla macchina organizzativa che ha colto l’opportunità di organizzare un evento in un momento complicato, assumendosi la responsabilità di allestire uno spettacolo sicuro e piacevole da seguire.