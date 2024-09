IMAGinATION: il Festival Internazionale del videoclip torna con due imperdibili serate

IMAGinATION, il primo e unico festival in Italia dedicato esclusivamente al mondo del videoclip musicale, torna anche quest’anno con tante novità e ospiti speciali.

L’evento, punto di riferimento per gli appassionati del settore, è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e vede alla direzione artistica il regista Stefano Salvati. Media partner del festival sarà Radio Bruno.

imagination: un festival ricco di novità

Durante le due serate della manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, tutti i partecipanti potranno assistere alla presentazione di un progetto speciale, realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino in accordo con Paramount, e in collaborazione con Diamond Film: l’iniziativa “MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIDEOMUSIC”. Il progetto prevede il restauro, la digitalizzazione e l’archiviazione dell’intero catalogo di cassette analogiche di VideoMusic, storica emittente italiana negli anni ’80 e ’90, che comprende circa 33.000 filmati.

Al festival si potranno visionare alcuni di questi videoclip, tra cui degli inediti dei più grandi artisti di quegli anni.

imagINATION: le date e i protagonisti

Il festival del videoclip IMAGinATION si svolgerà presso il Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina, in Emilia Romagna, il 21 e 22 settembre 2024.

La prima serata sarà dedicata agli 883, con la presenza speciale dell’ideatore della band, Mauro Repetto, nonché autore di molti dei brani più conosciuti. L’ospite proporrà uno stralcio del suo spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”, nei teatri da ottobre, in cui verranno ripercorse tutte le tappe del viaggio della band negli anni, raccontando aneddoti e curiosità, e facendo ballare e cantare il pubblico.

La seconda serata vedrà invece come protagonista Edoardo Bennato, che salirà sul palco insieme a Briga, Etta, e tanti altri ospiti. In suo omaggio verranno anche proiettati alcuni dei suoi videoclip più famosi, insieme a racconti sulla sua vita. Durante la serata l’Accademy del Festival assegnerà inoltre il premio “Miglior videoclip italiano 2024“, riconosciuto in collaborazione con FIMI, AFI e PMI.

I biglietti per le due serate sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket.