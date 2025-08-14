Fedez sempre al centro delle polemiche: dallo Stoccafisso alla nuova strofa di “Tutto il contrario” con Tony Effe, Elodie e Achille Lauro

Fedez torna a far discutere, questa volta non per un nuovo singolo, ma per una strofa inedita aggiunta ad uno dei suoi brani più contestati, Tutto il contrario, in cui attacca tutti: da Tony Effe a Selvaggia Lucarelli, da Elodie al suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Nuove polemiche che seguono quelle per lo stoccafisso. E partiamo proprio da lì.

Fedez dallo stoccafisso alle frecciate

Questa nuova provocazione arriva a pochi giorni dalla polemica sul cachet alla Festa nazionale dello Stocco di Cittanova (Reggio Calabria), dove Fedez si è esibito il 12 agosto. Nei giorni precedenti, alcune testate avevano parlato di un compenso da 100 mila euro più vitto e alloggio. A fare chiarezza è stato il patron Francesco D’Agostino di Stocco & Stocco al Corriere della Sera: “La cifra è stata di 70 mila euro, non 100 mila. Artisti di un certo livello difficilmente scendono sotto queste cifre. Negli anni scorsi sono venuti anche Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, i Nomadi.”

D’Agostino ha precisato che i costi sono stati coperti interamente da lui come sponsor privato. La serata ha registrato circa 20 mila presenze. Dal palco, Fedez ha replicato alle critiche: “Come se il fatto che io partecipassi alla Festa dello Stocco fosse un disvalore. Siate fieri di questa manifestazione. Tutto il resto mandatelo a fare in c…“.

Veniamo ora alla nuova strofa, ricca di frecciate taglienti, del vecchio brano del rapper.

Tutto il contrario, un brano già molto criticato

Tutto il contrario è uno dei brani pubblicati da un Fedez 19enne ed esordiente, una canzone tra le più contestate per alcuni passaggi, soprattutto quelli riguardanti Tiziano Ferro.

Nel testo originale cantava: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing / Ora che ha mangiato più wurstel che crauti / Si era presentato in modo strano con Cristicchi / “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?””.

La polemica esplose anni dopo, nel 2019, durante la conferenza stampa di Tiziano Ferro per l’album Accetto miracoli, quando il cantante di Latina dichiarò: “Finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzi mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me“.

Nel 2021, ospite al Concerto del Primo Maggio, Fedez difese il DDL Zan e, di fronte alle critiche dei politici che tirarono fuori quel passaggio del suo vecchio brano, spiegò: “Al netto che comunque tutti cambiano idea […], la mia canzone si intitola “Tutto il contrario”, io scrivo tutto il contrario di quello che penso: non è difficile da capire.”

Fedez, ad Olbia la nuova strofa di Tutto il contrario

Al Red Valley Festival 2025 di Olbia, Fedez ha annunciato dal palco: «Sto per fare una cosa, so che me ne pentirò», prima di cantare la nuova strofa inedita di Tutto il contrario:

50Cent ha sparato a Carlo Conti,

ad Esse magazine non sono dei corrotti,

Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti

un po’ come confondere i boc**ini coi succhiotti

quest’anno sono 36 il mio matrimonio a un concerto dei Coldplay

elodie a San Siro uno spin off di chi l’ha visto come il patriarcato come Gesù Cristo

Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo il costume carnevale lo chiedo a Achille

Lauro come si chiama Angelo duro senza Cialis

quest’anno Miss Italia lo vince Arianna Salis Ilaria ti vorrei sposare, ma sei già occupata come una casa popolare

Fedez è morto selvaggia è molto triste ora chi se la incula senza il suo core business

Un elenco di stoccate mirate a vecchie e nuove “nemesi” pubbliche: da Selvaggia Lucarelli, da sempre sua acerrima avversaria, a Tony Effe (con cui litigò poco prima di Sanremo), da Achille Lauro — di cui si vociferò un flirt con l’ex moglie — alla vicenda dei tradimenti nel suo matrimonio resi pubblici da Corona, così come quello dei due malcapitati che hanno fatto il giro del mondo con le riprese dei concerti dei Coldplay. Ci sono poi riferimenti a Gianluca Gazzoli, a Elodie e alla questione dei finti sold out, fino all’europarlamentare Ilaria Salis.

Tra gli attacchi anche quello a Esse Magazine, partito già quando il rapper, durante il live, ha visto un loro stand:

“Oh ma c’è lo stand di Esse Magazine. Se vi faccio un bonifico dopo dite che ho cantato bene, vi prego raga… so che accettate anche contanti…“

Dalla polemica alla musica: quando il nuovo singolo di Fedez?

Il 2025 di Fedez è iniziato con il ritorno in gara al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il 4° posto con Battito, certificato disco di platino, e si è fatto notare con la cover del venerdì, una nuova versione di Bella stronza cantata insieme a Marco Masini e preceduta da molte polemiche.

Per l’estate è arrivata Scelte stupide, in featuring con Clara, che ha superato i 19 milioni di stream su Spotify. Un risultato che conferma il suo momento positivo anche senza un album in uscita, visto che l’ultimo, Disumano, risale al 2021. Da allora, con il passaggio a Warner Music, sono arrivati solo singoli come Disco paradiso (con Annalisa e Articolo 31), Sexy Shop (con Emis Killa), Di Caprio (feat. Niky Savage) e Allucinazione collettiva.

Resta ora da capire se questa versione aggiornata di Tutto il contrario verrà mai pubblicata sulle piattaforme digitali. Considerando il contenuto della strofa, le polemiche sono già assicurate.

Nel frattempo di sicuro nuova musica arriverà presto anche perché il rapper, dopo i live estivi, sarà protagonista di due concerti al Forum di Assago il 19 (già sold out) e il 20 settembre 2025.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





