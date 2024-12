Fedez: testo e significato di “Battito”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Fedez Battito testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Fedez torna in gara al Festival con Battito. Il debutto era avvenuto nel 2021 in coppia con Francesca Michielin sulle note del brano Chiamami per nome (2°). L’artista era stato ospite speciale del Festival anche nel 2023, anno in cui Amadeus l’aveva invitato ad esibirsi sulla Costa Smeralda e in occasione del quale aveva interpretato un controverso freestyle e il pezzo Problemi con tutti; nel corso del medesimo Festival il rapper aveva anche duettato con gli Articolo 31 e si era reso protagonista del discusso bacio con Rosa Chemical.

Fedez torna tra l’altro, all’Ariston dopo un anno piuttosto burrascoso, segnato tra le altre cose dalla separazione dall’ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez Battito significato del brano

Fedez ha spiegato così il significato della sua canzone a Carlo Conti in occasione di Sarà Sanremo:

La vedo come una dicotomia, è una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione.

Fedez BATTITO testo

Articolo in aggiornamento a breve

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Warner Music Italia SRL