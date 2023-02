Sanremo 2023: Blanco, Instagram sul palco e il bacio di Rosa Chemical e Fedez... solo uno di questi tre casi è stato chiuso

Sanremo 2023 chiusa la gara si iniziano a chiudere anche denunce ed esposti.

La Procura di Imperia ha infatti deciso di archiviare l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia nei confronti di Fedez e Rosa Chemical. L’esposto in questione riguardava il bacio che i due si sono dati in diretta televisiva durante la finale della kermesse sulle note di Made in Italy di Rosa Chemical.

Secondo quanto affermato dalla Procura, non esiste alcun tipo di reato associato a tale evento e quindi la questione è chiusa.

Sanremo 2023 le altre questioni in sospeso

Resta invece ancora in essere l’indagine sul giovane Blanco reo di aver distrutto a calci una composizione di rose sul palcoscenico, causando la disapprovazione di molti degli spettatori seduti in sala all’Ariston.

Riguardo alla questione noi ci siamo già espressi in questo articolo a firma Alvise Salerno e, nei giorni scorsi, ha dato la sua opinione anche la madre del cantante ventenne (qui le sue dichiarazioni).

C’è inoltre un’altra questione che rimane ancora aperta, quella sui Ferragnez e su Instagram.

Il Consiglio di Vigilanza Rai ha infatti chiesto nelle scorse settimane di visionare i contratti di Fedez e Chiara Ferragni. Sul palco del Festival infatti la gag in un cui la Ferragni, nel tentativo di “sboomerizzare” Amadeus gli ha aperto un profilo Instagram che ha raccolto quasi 2 milioni di follower in pochissimo tempo, ha suscitato dubbi e domande. Per la precisione queste:

La massiccia presenza di Instagram sul palco del Festival, non normata da un contratto, è un caso di pubblicità occulta?

I Ferragnez hanno accordi commerciali con la piattaforma legata al gruppo Meta ?

hanno accordi commerciali con la piattaforma legata al gruppo ? Amadeus avrebbe tratto vantaggi personali dalla creazione del suo profilo personale in diretta?

Il consiglio dell’AgCom si è riunito il 22 febbraio per discuterne ma si è trattato di un incontro interlocutorio. Le decisioni sul caso saranno prese tra due settimane.