La madre di Blanco parla a La Vita in diretta: “Siamo arrivati all’estremo, distruggere una persona psicologicamente”

Dopo le ormai note, fino allo sfinimento aggiungeremmo, vicende di Sanremo 2023 (vedi qui) la madre di Blanco, interpellata dal programma Rai La Vita in diretta ha dato per la prima volta il suo parere sulla vicenda di cui tutti continuano a parlare (noi abbiamo spiegato il nostro pensiero al riguardo in questo articolo di Alvise Salerno).

Come sapete il giovane cantautore è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia, dopo la segnalazione del Codacons ed è indagato per avere devastato e distrutto la scenografia allestita appositamente per lui la sera di martedì 7 febbraio scorso per presentare il nuovo singolo L’Isola Delle Rose.

Ecco le parole pronunciate telefonicamente dalla madre del fresco ventenne (ha compiuto gli anni il 10 febbraio) ai microfoni del programma Rai:

“Trovo fuori luogo questa cosa veramente. Diciamo che penso che ci siano problemi più importanti da affrontare però non voglio dire altro in questo momento. È sempre un ragazzo di vent’anni che, per carità come tutti ha le sue pecche, arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Penso che siamo arrivati veramente all’estremo.”

“Riccardo ha parlato con lei di questo? E come ha commentato la cosa?” chiede la giornalista…

“Certo. Secondo lei come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era assolutamente nelle sue intenzioni offendere nessuno, si è già scusato, anche perché il discorso (l’esibizione .ndr) era concordato veramente attaccarsi a queste cose sia pesante.”

“La denuncia esiste, è vera…” incalza la giornalista e la madre di Blanco conclude così:

“Noi non abbiamo ancora ricevuto niente, sarà da capire. Poi che la perfomance di mio figlio non sia piaciuta, non sia uscita bene, quello è un altro paio di maniche son d’accordo, può piacere o non piacere. A me non è piaciuta non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare.”

Qui il video de La Vita in diretta.