Fedez trolla i giornalisti italiani... la sua discesa in politica è una colossale campagna marketing per "Disumano"

Fedez si dimostra il solito genio del marketing e già da qualche settimana ha fatto partire la campagna promozionale per il suo nuovo album, Disumano.

Dopo aver annunciato l’uscito del disco (vedi qui) con tanto di tracklist, copertina e duetti, l’artista si è divertito a trollare la stampa italiana (o forse a dimostrare quanto essa sia disposta a fingere di non capire di trovarsi di fronte ad una fake news per fare un titolo attira click) spargendo degli indizi su una sua possibile discesa in politica.

Nei giorni scorsi infatti ha fatto capolino sulle principali testate online il fatto che fosse stato creato un dominio web FedezElezioni2023, un chiaro segno che il cantante e influencer fosse pronto, dopo innumerevoli battaglie portate avanti negli ultimi anni contro politici, preti e il potere in generale e, al tempo stesso, a favore di cause come quella del DDL ZAN, a scendere in politica.

E proprio ieri per Fedez è arrivato il momento della verità…

FEDEZ POLITICO: IL PARTITO DISUMANO

In tutte le sue pagine social l’artista ha pubblicato un video che riprende in più elementi quello celeberrimo in cui Silvio Berlusconi, negli anni ’90, annunciava la sua discesa in politica e la creazione di Forza Italia. Nel video Fedez annuncia:

L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre, e dalla vita, il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i TikToker. Ho scelto di scendere in capo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama non a caso Disumano. Vi dico che è possibile, insieme, realizzare un grande incubo. Quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi, e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.

Dopo questo video finalmente ha potuto calare la maschera e svelare la sua immensa manovra di marketing…

Sono dovuto stare zitto una settimana, voi sapete… stavo esplodendo. Ok, parliamo un po’… È bastato che io acquistassi un dominio internet, Fedeelezioni2023, dominio che però scadeva a novembre 2022, quindi sarebbe bastato ai giornalisti per comprendere che fosse una stronzata ma probabilmente credo che questa cosa, questa grande trollata, la dica lunga sullo stato di salute della stampa e del giornalismo italiano. Nonostante tutti, in qualche modo, fossero consci che fosse una trollata, in qualche modo, per loro era più importante fare finta che fosse vero. E quindi grandi dibattiti, fermiamo l’influencer dalla politica… Ora vi pubblico il video che mi ha fatto ridere più di tutti. Il direttore del Domani, Stefano Feltri, dice: – Fermiamo gli influencer perché sono pagati da Amazon…

A seguire Fedez mostra una pagina pubblicitaria dello stesso giornale che pubblicizza Amazon. e poi svela che non è finita qui. Ci sarà infatti una campagna marketing per l’uscita di Disumano, prevista per il 26 novembre prossimo, che ricalcherà in pieno una campagna elettorale…

Da qui fino all’uscita del disco ci sarà una campagna elettorale, io farò una campagna elettorale finta. Ma d’altronde quale campagna elettorale non si è poi rivelata finta? Ho preparato una serie di cartelloni elettorali che vedrete in giro per l’Italia, tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani di questo Paese ma non così lontani dalla realtà. Divertiamoci!

Per chiudere Fedez ha tirato anche una stoccatina al giornalista Beppe Severgnini che, alla notizia della discesa in politica del rapper aveva risposto – Fedez in politica? La moglie invece, Chiara Ferragni, è molto più carina. Questa la risposta dell’artista: