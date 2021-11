Fedez: svelata data di uscita, tracklist e duetti del nuovo album, “Disumano”

Fedez Disumano è il titolo del nuovo album del rapper in arrivo a fine novembre.

Disumano è il settimo disco di inediti di Fedez, il sesto da solista (nella sua discografia anche un album con J-Ax, Comunisti col rolex) e arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, a quasi tre anni dal precedente progetto discografico, Paranoia Airlines, uscito a gennaio del 2019.

Di cose nel frattempo ne sono successe nella vita dell’artista che si è affermato sempre di più come influencer ed è sceso in campo in prima persona per diverse battaglie e iniziative, dal centro rianimazione in provincia di Milano durante il Covid al DDL ZAN passando per l’iniziativa Scena unita.

E ancora Fedez è diventato padre per la seconda volta, è salito per la prima volta sul palco di Sanremo in gara con Francesca Michielin e ha lanciato diversi singolo di successo tra cui la hit estiva Mille con Achille Lauro e Orietta Berti.

Ora è arrivato il momento di racchiudere le canzoni uscite in questi ultimi due anni in un album che conterrà ben 20 canzoni.

Fedez Disumano tracklist e duetti

Disumano arriverà nei negozi di dischi il prossimo 29 novembre per Sony Music Italy e conterrà i brani giù usciti, Bella storia, Problemi con tutti (Giuda), Bimbi per strada (Children), Chiamami per nome con Francesca Michielin, Mille con Achille Lauro e Orietta Berti e l’ultimo singolo, dedicato a Chiara Ferragni, Meglio del cinema.

In Disumano, disco che Fedez ha anticipato potrebbe portargli diverse querele, anche un brano che porta il nome della figlia, Vittoria, e duetti con Tedua, Speranza, Dargen D’Amico, Cara, Tananai, Crookers e Myss Keta.

Diverse anche le collaborazioni a livello autorale. Tra loro Roberto Casalino, Davide Simonetta, Davide Matteo Luca D’Amico, Paolo Antonacci e Mahmood.

Qui a seguire la tracklist di Disumano: