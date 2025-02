Fedez e Marco Masini a Sanremo 2024. Il cantautore romper il silenzio su “Bella stronza”: “Nessuna modifica al testo originale”

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025 con “Bella stronza“: tra polemiche e chiarimenti

La serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 vedrà Fedez ospitare sul palco dell’Ariston Marco Masini per eseguire insieme Bella stronza, brano iconico del cantautore fiorentino degli anni ‘90. Una scelta che ha immediatamente sollevato discussioni, soprattutto per il testo della canzone, che oggi potrebbe essere percepito in modo diverso rispetto a quando fu pubblicato.

Il tutto si inserisce nel mosaico mediatico che sta ruotando attorno alla vita privata di Fedez, in particolare alle sue vicende sentimentali, che sembrano aver oscurato la stessa kermesse sanremese. Anche noi di All Music Italia ne abbiamo parlato, attraverso la firma di Monica Landro, esprimendo perplessità sul fatto che Marco Masini abbia accettato di partecipare a quello che appare come un grande gioco mediatico. Trovate qui l’articolo.

Negli scorsi giorni sono trapelate notizie secondo cui il brano, onde evitare polemiche, sarebbe stato cambiato nel testo grazie anche all’aggiunta di barre inedite a firma dello stesso Fedez. Marco Masini ci ha tenuto a specificare a mezzo social che il testo originale della canzone non ha subito modifiche.

sanremo 2025 Marco Masini rompe il silenzio, fedez ricondivide

Dopo giorni di speculazioni e critiche, Marco Masini ha deciso di intervenire personalmente per mettere fine alle interpretazioni e ai giudizi sulla scelta di Fedez di portare Bella stronza a Sanremo. Il cantante ha condiviso una storia su Instagram, poi ricondivisa dallo stesso Federico, con la quale ha chiarito alcuni punti chiave.

“La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato“, ha scritto Masini.

Secondo le nostre fonti possiamo confermarvi quanto detto dal cantautore anche se, va detto, le barre di Fedez andranno a sostituire proprio alcune delle frasi più criticate nel corso degli anni delle celebre canzone.

Del resto lo stesso Masini ha raccontato a Fanpage qualche anno fa la natura di quel brano scritto con Giancarlo Bigazzi:

“Bella stronza si scrive quando hai 25/26 anni, quando ti incazzi, oggi a 56 anni non mi incazzo, cerco di vedere la vita in maniera diversa, faccio confronti, mi metto in discussione, posso fare delle riflessioni, ma sarebbe scoraggiante pensare di aver vissuto 56 anni senza avere imparato qualcosa dalla vita, non dico la saggezza, ma mi metto sempre in discussione. […] Oggi non la scriverei Bella stronza, ma sono contento di averla scritta quando avevo 29 anni. Oggi devi scrivere le canzoni da uomo adulto, quello che sei tu e cercare di parlare alla donna in maniera diversa“.

Ma perchè questa canzone nel corso degli anni, e oggi più che mai, fa così tanto discutere? Basta leggere il testo, o meglio alcuni passaggi dello stesso.

Marco Masini, Un brano dal testo controverso

Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni

Della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni

Con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo “ne ho abbastanza”

Bella stronza

Che ti fai vedere in giro

Per alberghi e ristoranti

Con il cu*o sul Ferrari

Di quell’essere arrogante

Non lo sai che i miliardari

Anche ai loro sentimenti danno un prezzo

Il disprezzo

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo

Tu commetti un sacrilegio

E ogni volta che ti spogli

Non lo senti il freddo dentro

Quando lui ti paga i conti

Non lo senti l’imbarazzo del silenzio

Perché sei bella, bella, bella

Bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì, bella stronza

Ti ricordi

Quando con i primi soldi

Ti ho comprato quella spilla

Che ti illuminava il viso

E ti chiamavo la mia stella

Quegli attacchi all’improvviso

Che avevamo noi di sesso e tenerezza

Bella stronza, sì

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento

Come un cane degli avanzi

Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da pu**ana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina

Ma di questo nostro amore

Così tenero e pulito

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stronza, eh