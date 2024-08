Fedez, in Sardegna uno spoiler del nuovo brano con Niky Savage… “Di Caprio”

Fedez e Niky Savage, Di Caprio: testo del brano

In vacanza in Costa Smeralda, tra divertimento e dj set in giro per la Sardegna, durante una serata a Porto Rotondo Fedez ha spoiler per intero un nuovo brano, il cui titolo dovrebbe essere Di Caprio, realizzato in collaborazione con il giovane trapper di origini napoletane Niky Savage.

Un omaggio al celebre attore americano? Chissà… Di sicuro, il brano contiene una nuova frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni. Niky Savage canta infatti “chiavo un c**o a panettone, ma non è Balocco” e il riferimento è ovviamente al caso Balocco che ha coinvolto la nota influencer e che, si vocifera, sia stata una delle gocce che ha poi fatto traboccare il vaso del loro matrimonio.

FEDEZ E NIKY SAVAGE, “DI CAPRIO”: TESTO DEL BRANO

XXX

Io non sono di Caprio

XXX

Io non sono di Caprio

Dai, fammi un ritratto

Io non sono di Caprio

Io non sono di Caprio

Io non sono di Caprio

Voglio andare a Capri

Vuole andare a Capri

Ma io non sono Di Caprio

Troppe pupe vogliono andare in cabrio

Troppe buche, sfondo la Murciélago

Medusa d’oro sotto la tuta camo

Chiavo un c**o a panettone, ma non è Balocco

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco

Non parlar male di Niky, ti tiran le orecchie

Bella Fedez, spacca le ex

Non ho relax, ma c’ho i Rolex

Paparazzi sono in giro

Mai dai, ca**o, Federico

La mia pupa dice: “Grossi rapper, ca**i micro”

Se divento scarso puoi dire che ti somiglio

Se vuoi fare il cane assicurati di esser Silvio

Donatella mi matcha il crocifisso (Bih, bitch)

XXX

Io non sono di Caprio

XXX

Io non sono di Caprio

Dai, fammi un ritratto

Io non sono di Caprio

Io non sono di Caprio

Io non sono di Caprio

Voglio andare a Capri

Vuoi essere il mio papi?

Io non sono di Caprio

È tua la Maserati?

Io non sono di Caprio

Esci la paghetta