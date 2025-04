Un Duetto 100% Amici in arrivo? Mew e Wax in studio insieme per l’estate 2025

Per l’estate 2025 potrebbe essere in arrivo un nuovo singolo, un duetto 100% Amici (di Maria De Filippi) tra Mew e Wax che, nelle storie di quest’ultimo, appaiono impegnati in studio di registrazione.

In comune i due cantanti hanno il palco che li ha resi noti, quello del talent show di Canale 5. Lui nell’edizione numero 22, lei nella 23esima, e il nome d’arte composto da sole tre lettere. Ora potrebbe arrivare un duetto tra i due.

Wax è reduce da un 2024 che lo ha visto pubblicare il suo secondo EP con Warner Music, Exit, e tentare di partecipare a Sanremo Giovani con 7 vite, canzone uscita poi come singolo a dicembre.

Mew invece, uscita da Amici per sua volontà insieme al fidanzato Matthew durante la fase del pomeridiano, ha pubblicato con Universal Music due singoli da solista, Posatenebre e hyperlacrime, a cui ha fatto poi seguito dalla partecipazione in un brano di un ex compagno nella scuola di Amici, Holden. I due hanno presentato Grandine proprio nel pomeridiano del programma.

A dicembre è seguito un tentativo anche per lei di entrare tra i giovani del Festival di Sanremo, arrivando fino alla semifinale televisiva di Sarà Sanremo su Rai 1 con Oh my god.

mew e wax, duetto in arrivo?

Mew, nel corso del 2025 sembrerebbe, almeno dai rumors di corridoio, aver concluso il rapporto con il suo manager, Fabrizio Giannini, per iniziare a lavorare con Marcella Montella (ex A&R Universal Music).

Ora i due sono stati avvistati insieme in studio di registrazione in alcune foto pubblicate sui social da Wax. Duetto in arrivo? Per entrambi i ragazzi sarebbe il primo singolo lanciato in questo 2025.

Ma a voi piacerebbe questo nuovo duetto 100% Amici?