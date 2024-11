Holden canta la rassegnazione per un amore finito nel nuovo singolo “Grandine” feat Mew

Holden, Grandine feat Mew: significato del testo del nuovo singolo

Dopo la pubblicazione dell’EP Joseph, che vanta oltre 80 milioni di stream e ha portato i brani contenuti al suo interno a superare quota 279 milioni di ascolti complessivi – Holden torna con nuova musica e presenta Grandine feat Mew, il nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 8 novembre.

Scritto, composto e prodotto dallo stesso Holden, il brano vede i due artisti – che sono legati da una profonda amicizia – collaborare per la prima volta insieme, unendo le loro voci in un brano che mette in luce tutta la loro sinergia artistica.

“Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con Mew, che mi accompagna nel racconto di questa storia d’amore travagliata, in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”.

HOLDEN, GRANDINE FEAT MEW: SIGNIFICATO DEL BRANO

Dalla melodia e dal ritmo malinconici, che evocano una profonda rassegnazione per un amore giunto ormai al capolinea, Grandine feat Mew è un’esplorazione sonora che abbraccia influenze urban e sonorità più cantautorali, raccontando il preciso momento in cui all’interno di una storia d’amore ci si trova in difficoltà e l’istinto è quello di fuggire.

Ed ecco che il testo, ricco di immagini riflessive, affronta con sensibilità la vulnerabilità e il senso di perdita che accompagnano la fine di una relazione.

HOLDEN, GRANDINE FEAT MEW: TESTO DEL BRANO

Il testo di Grandine feat Mew sarà disponibile a partire da venerdì 8 novembre.

HOLDEN TOUR 2024: le date

Pochi giorni dopo la release di Grandine, Holden partirà per un tour che lo vedrà esibirsi per la prima volta nei principali club italiani per un totale di undici appuntamenti live, durante i quali presenterà dal vivo i brani contenuti nel suo EP Joseph (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

Di seguito riportiamo il calendario con tutte le date ad ora annunciate:

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue) // SOLD OUT

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali) // SOLD OUT

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation e i biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

Foto di copertina di Comunicarlo