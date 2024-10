Amici 24: le anticipazioni della sesta puntata con Ghali, Holden, Mew e…

Amici 24, le anticipazioni della sesta puntata del Pomeridiano.

Domenica 3 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Ghali, che canterà Niente Panico, Holden e Mew, che presenteranno il nuovo singolo Grandine. Michelangelo e Noemi, invece, giudicheranno la gara di canto, mentre Ornella Dorella esprimerà il suo parere sui ballerini.

TRIGNO E LE REGOLE

Dopo quanto accaduto durante il daytime di oggi, giovedì 31 ottobre (ne abbiamo parlato qui), domenica – a inizio puntata – verrà mostrato un filmato in cui vengono elencate tutte le regole che gli allievi della scuola sono tenuti a rispettare. Tra coloro che ne infrangono il maggior numero c’è, senza alcun dubbio, TrigNo ed ecco che i prof saranno chiamati ad esprimersi a favore o contro la sua espulsione dal talent.

Ad essere favorevoli all’eliminazione saranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi, mentre Lorella Cuccarini si dirà contraria e Anna Pettinelli – prof dell’allievo – opterà per un cartellino giallo, invitando il cantante ad abbandonare lo studio, senza dunque permettergli di esibirsi in puntata.

I COMPITI, LE SFIDE E LE PROPOSTE DI ESPLULSIONE

Durante la puntata Sienna eseguirà il compito assegnatole dalla maestra Celentano, che la valuterà con uno 0, mentre Teodora e Luk3 affronteranno le rispettive sfide, che vinceranno. A giudicare la sfida di ballo ci sarà Garrison Rochelle, mentre per quella di canto Maria De Filippi chiamerà Paolo Giordano.

A proposito di Luk3, Anna Pettinelli proporrà nuovamente l’eliminazione e/o la sostituzione, ma Lorella Cuccarini – in totale disaccordo con la collega – confermerà il banco al proprio allievo.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 3 novembre è registrata).