Wax: “Exit è un EP autobiografico. Nei prossimi singoli non sarò da solo”

A pochi giorni di distanza dall’uscita di “Exit” (21co / Warner Music Italy), abbiamo incontrato Wax, che ci ha parlato di questo suo nuovo EP ma anche dell’amore, inteso come via d’uscita.

“Exit è un album molto introspettivo, di cui sono particolarmente fiero”, racconta Wax. Poi, aggiunge: “È frutto di un vero e proprio viaggio dentro me stesso. È come se avessi voluto aprire una porta, per scoprirmi attraverso la mia musica e accettarmi sempre di più”.

L’EP arriva dopo la pubblicazione di “Primo al Mondo” e di “Caravan“, brano introspettivo che inneggia all’amore giovanile, in cui l’artista descrive e immagina un’avventura in caravan in compagnia di una ragazza.

WAX RACCONTA L’AMORE IN “EXIT”

Il protagonista assoluto di “Exit” è l’amore in tutte le sue sfaccettature. Wax affronta così la paura di aprirsi e di farsi del male, ma parla anche di fiducia e di libertà (di amare chi si vuole), sottolineando quanto una relazione possa aiutarci a superare i nostri limiti emotivi e a sentirci delle persone migliori.

“EXIT”, VIDEOINTERVISTA A WAX

WAX, “EXIT”: LA TRACKLIST, gli autori e i produttori

EXIT

Autori: Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Matteo Lucido (Wax)

Producer: Renzo Stone

CARAVAN

Autori: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Matteo Lucido (Wax) e Simone Capurro

Producer: Edwyn Roberts e Starchild

I NOSTRI GIORNI

Autori: Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Matteo Lucido (Wax)

Producer: Renzo Stone

SOPRADIME

Autori: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e Matteo Lucido (Wax)

Producer: Edwyn Roberts e Gianluigi Fazio

FALLIRE

Autori: Fabrizio Fusaro, Matteo Lucido (Wax) e Stefano Tartaglino

Producer: Steve Tarta

PRIMO AL MONDO

Autori: Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Matteo Lucido (Wax)

Producer: Renzo Stone

AFTER