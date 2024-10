Sanremo Giovani 2024: Mew si mette in luce tra ferite e speranze in “Oh my God”

Sanremo giovani 2024 Mew testo e significato di Oh my god, il brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 MEW OH MY GOD significato del brano

La canzone esprime un senso di vuoto interiore e le difficoltà nel trovare la propria identità. Mew lotta con ferite emotive e insonnia, sentendo un “cuore rotto in mille pezzi” ma scorgendo una speranza, un fiore che riesce a sbocciare nell’asfalto.

Il tema della “domenica cyberpunk” evoca un’atmosfera fredda e moderna, in cui il protagonista è indeciso se la persona amata sia la “cura” alle sue sofferenze o solo un’illusione.

OH MY GOD TESTO

Che cosa sai di me

dei graffi sopra ai gomiti

e l’insonnia alle 3

taglio nascere

con le mani di forbici

ogni cosa con te

che cosa so di me?

un vuoto dentro che non capirò

smette di battere

un cuore rotto in mille pezzi

cuore rotto in mille pezzi

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

oh no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Sotto le costole

c’è il rumore del silenzio che sento tra me e te

smetto di piangere

con i polsi che mi tremano

e lentamente accellerano

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

oh no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Tra le ossa cresce un vuoto dentro

i colori non ci sono

il tempo è fermo

poi tu mi smuovi un battito soltanto

in questo elettrocardigramma piatto

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero