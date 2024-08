Mew, dopo l’anteprima al Red Valley Festival svelata la data d’uscita di “Hyperlacrime”

Mew, Hyperlacrime: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo averlo presentato in anteprima lo scorso 14 agosto ad Olbia, in occasione del Red Valley Festival, Mew annuncia il titolo e la data d’uscita del suo nuovo singolo, Hyperlacrime, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 30 agosto.

“Ho riflettuto molto su cosa ma, soprattutto, su chi mi ha aiutato a rialzarmi nell’ultimo periodo. Ho trovato nell’anima della mia famiglia, del mio ragazzo, dei miei amici e del mio team un frammento di me. Sono così riuscita a ricompormi piano piano“, ha scritto la giovane cantautrice sui social.

Poi, ha aggiunto: “Ho pianto così tanto per riuscire in qualche modo a liberarmi. Piangere aiuta tanto. Non abbiate paura delle vostre emozioni, assecondatele. Vi lascio qualcosa che spero possa aiutarvi in questo”.

Hyperlacrime arriva dopo il precedente singolo Posatenebre, uscito lo scorso 8 marzo, che ha recentemente superato i 2 milioni di stream.

MEW AL RED VALLEY FESTIVAL

Come già accennato sopra, Mew ha scelto il palco del Red Valley Festival per presentare dal vivo il suo nuovo singolo Hyperlacrime.

Un palco che ha il sapore delle prime volte. Quello di Olbia è stato infatti per Mew il suo primo vero e proprio live.

Ed ecco che sui social la giovane cantautrice ha voluto mettere nero su bianco tutte le sue emozioni e sensazioni:

“Questo è il primo live della mia vita. Ho visto le vostre facce. Erano quelle giuste e con voi ho trovato la mia dimensione. Questo è ciò che voglio dalla mia esistenza: sentirmi raggiante quando mi esibisco, scendere dal palco ed essere invincibile. Sul palco divento killermew, dietro di me killer band, voi killerlittlespiders”.

Mew, “Hyperlacrime”: significato del brano

Il significato di Hyperlacrime sarà disponibile a partire da venerdì 30 agosto.

Mew, “Hyperlacrime”: testo del brano

Di seguito riportiamo un piccolo estratto di Hyperlacrime:

Chissà dove sei adesso oh oh

Che non ti vedo da tempo oh oh

No, non distinguo più la notte e il giorno

Se non ci sei te

No, non avrei mai voluto sbagliare

Ma, se tu vuoi, sono qui

Se vuoi, sono qui