Concerti del mese: tutti gli artisti in tour a marzo 2023 (articolo in costante aggiornamento)

Concerti marzo 2023.

Sono tanti gli artisti che hanno già annunciato dei concerti per il prossimo marzo 2023.

Tra di loro troviamo le 17 date di Ermal Meta, le 14 dei Måneskin che tornano in Europa con 9 tappe italiane e 5 nelle altre nazioni, così come Eros Ramazzotti (5 concerti in Italia e 8 negli altri stati europei), Renato Zero (11 tappe) e Francesca Michielin (10 live). Poi via via tutti gli altri.

Ecco gli artisti di cui si parlerà in questo articolo con le loro date di marzo del tour:

Al Bano

Banco Del Mutuo Soccorso

Blindur

Bungaro

Claver Gold

Dardust

Edda

Ermal Meta

Ernia

Eros Ramazzotti

Eugenio in Via di Gioia

Francesca Michielin

Gaia

Gianluca Grignani

Gianni Morandi

Gio Evan

Irene Grandi

La Sad

Lo Stato Sociale

Luchè

Måneskin

Max Pezzali

Modà

Nada

Nobraino

Nu Genea

Pier Cortese

Renato Zero

Ron

Rondodasosa

Salmo

Shiva

Sonohra

Nelle prossime pagine tutti i dettagli delle date.