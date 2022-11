Salmo: parte il Flop Tour dai palazzetti. Le date e cosa troveremo nella scaletta

Salmo scalda i motori per il suo nuovo tour nei palazzetti. A partire dal prossimo 17 novembre, il rapper sardo tornerà a calcare alcuni fra i palchi più importanti tour d’Italia in occasione del suo Flop Tour (organizzato e prodotto da Vivo Concerti insieme a LBNSK 360) previsto per novembre e dicembre.

La tournée giunge sulla scia dello straordinario successo dello show milanese della scorsa estate: Salmo è infatti stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone in delirio e che attendevano il live fin dal 2020, quando il concerto già era stato annunciato ma è stato posticipato causa pandemia.

Saranno dunque ben 12 i palazzetti in giro per l’Italia dove il cantante si esibirà nel corso dei prossimi due mesi, partendo dal Mandela Forum di Firenze per finire in grande stile il prossimo 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino.

Cosa possiamo aspettarci dal Flop Tour di Salmo

Per l’occasione Salmo sarà accompagnato ancora una volta sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, i musicisti regaleranno al pubblico uno show completamente originale e vario, carico di momenti di crudo metal, djset trascinanti, oltre a uno speciale momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da Salmo Unplugged (Amazon Original). I pezzi appartenenti all’Unplugged, tra l’altro, sarano anche pubblicati in un vinile disponibile dal 9 dicembre 2022.

Una cura particolare, infine, è dedicata alla scenografia in continua evoluzione e ai visual – pensati per dare maggior spessore ad ogni brano della ricca setlist (che includerà il meglio della sua carriera, compresi ovviamente i pezzi dei recenti Flop e Playlist). L’hype è alle stelle.

