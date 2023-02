Modà: duetto con Le Vibrazioni a Sanremo e nuove date del tour

I Modà tornano in gara al Festival di Sanremo con il brano Lasciami. Per la serata delle cover, la band ha scelto di interpretare Vieni da me insieme al gruppo che l’ha lanciata: Le Vibrazioni. E dopo il Festival, prende il via il tour per festeggiare 20 anni di carriera con nuove date.

Il brano che i Modà presentano in gara alla 73a edizione del Festival della Canzone Italiana, tratta un argomento molto delicato e spesso taciuto: la depressione. Situazione che riguarda personalmente Kekko Silvestre. Infatti, il leader dei Modà racconta: “Lasciami è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

I Modà, diretti dal Maestro Adriano Pennino, tornano al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera. Dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con Riesci a innamorarmi, nel 2011 hanno calcato il palco dell’Ariston accanto ad Emma Marrone con Arriverà (che regalò loro il secondo posto in classifica). Nel 2013 si sono esibiti con Se si potesse morire, che si piazzò al terzo posto in classifica.

i Modà portano il rock a sanremo con le vibrazioni

Per la serata dedicata alle cover, i Modà hanno deciso di proporre un momento all’insegna del rock milanese. La band di Kekko Silvestre duetta con Le Vibrazioni. Il brano scelto è Vieni da me, pubblicato nel 2003 dalla band capitanata da Francesco Sarcina e per l’occasione riproposta in una inedita versione orchestrale.

Francesco Sarcina ha commentato la collaborazione sanremese: “Siamo felici che i Modà abbiano scelto di portare nella serata delle cover “Vieni da me”, una canzone per noi molto importante che nel 2023 compie 20 anni. Pensiamo possa inoltre essere una bella occasione per mostrare, su un palco così prestigioso, quanto sia vitale, per delle band, la condivisione ed il rispetto di questa incredibile fortuna che abbiamo nel poter far musica”.

il Tour aggiornato con nuove date

Il 2023 è anche l’anno in cui i Modà compiono 20 anni di carriera. Dopo il Festival di Sanremo, la band è pronta a festeggiare questo anniversario insieme ai propri fans e al pubblico. Il 27 marzo prende il via il primo tour nei principali teatri italiani, insieme ad un’orchestra.

Alle prime date già annunciate si sono aggiunti altri appuntamenti. Così, adesso sono 30 le tappe del tour dei Modà, prodotto e organizzato da Friends & Partners. Ecco qui di seguito il calendario aggiornato:

27 marzo 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

31 marzo 2023 MANTOVA Grana Padano Theatre NUOVA DATA

2 aprile 2023 TORINO Teatro Colosseo

5 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

6 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

11 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

15 aprile 2023 PADOVA Gran Teatro Geox

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

22 aprile 2023 BOLOGNA Europaditorium

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

26 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play NUOVA DATA (i biglietti acquistati per la precedente data del 31 marzo saranno validi anche per il 26 aprile)

28 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi NUOVA DATA

30 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

2 maggio 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi NUOVA DATA

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

6 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

9 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo NUOVA DATA

10 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo NUOVA DATA

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

17 maggio 2023 BARI Teatro Team NUOVA DATA

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

25 maggio 2023 PARMA Teatro Regio

26 maggio 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi NUOVA DATA

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

I biglietti per le nuove date sono già disponibili su TicketOne.

